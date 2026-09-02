Así es la espectacular casa del Chaqueño Palavecino en Salta: incluye un museo, una huerta, animales y un exclusivo restaurante

Casa del Chaqueño Palavecino Foto: -

El Chaqueño Palavecino vive rodeado de naturaleza, en una extensa finca ubicada en Rosario de Lerma, Salta, donde el paisaje de cerros, árboles y amplios espacios abiertos forma parte de su vida cotidiana. Fiel a sus raíces y a la identidad del norte argentino, el reconocido cantante de folklore encontró en este predio el lugar ideal para construir un refugio familiar alejado del ritmo de las grandes ciudades. La propiedad se destaca por su estilo tradicional, con construcciones que conservan la esencia de la arquitectura regional y una fuerte conexión con el entorno natural.

Allí, entre cultivos, animales y caminos de tierra que atraviesan el campo, la casa refleja una forma de vida simple y profundamente ligada a las costumbres salteñas. El terreno, que se extiende por varias manzanas, cuenta además con espacios destinados a distintas actividades productivas y recreativas. Entre sus principales atractivos se encuentran una bodega propia y un restaurante privado, sectores que complementan una finca pensada no solo para el descanso y el encuentro familiar, sino también para compartir con amigos y visitantes la cultura, la gastronomía y las tradiciones que caracterizan a la región.

El Chaqueño Palavecino vive rodeado de naturaleza, en una extensa finca ubicada en Rosario de Lerma, Salta. Foto: NA

Cómo es la finca del Chaqueño Palavecino en Salta

Lejos del ruido de la ciudad, el Chaqueño Palavecino encontró en una imponente finca salteña el escenario perfecto para desarrollar una vida marcada por la tranquilidad y el contacto con la tierra. En este amplio predio conviven una bodega de producción artesanal, un exclusivo restaurante y distintos espacios pensados para disfrutar en familia. Rodeado de paisajes verdes y una gran variedad de animales, el artista apostó por un estilo de vida genuino, estrechamente vinculado con las tradiciones del norte argentino.

Ubicada a pocos kilómetros de la capital salteña, la propiedad reúne comodidad y naturaleza en partes iguales. Además de funcionar como refugio personal, el lugar cuenta con sectores destinados a la creación musical y a las actividades rurales que forman parte de su día a día. La finca posee una huerta propia donde se cosechan productos frescos durante todo el año, entre ellos papas, ajos, cebollas, tomates y zapallos, una característica que refuerza su conexión con el entorno y las costumbres de la región.

El Chaqueño Palavecino trabajando en su finca. Foto: @chpalavecino_oficial en Instagram

Pero uno de los aspectos que más llama la atención es la diversidad de animales que habitan el predio. Llamas, ovejas, caballos y perros recorren libremente los amplios terrenos, aportando un encanto especial al paisaje. La combinación de producción agrícola, vida de campo y espacios de encuentro convierte a la residencia del Chaqueño Palavecino en mucho más que una casa: un verdadero oasis salteño donde la tradición y la naturaleza son protagonistas.

El emblemático quincho del Chaqueño Palavecino, sede de múltiples reuniones

Entre los espacios más representativos de la finca del Chaqueño Palavecino se destaca un amplio quincho, diseñado como el corazón de las reuniones familiares y los encuentros con amigos. Construido con una combinación de madera y cemento que mantiene la estética campestre del predio, este sector fue pensado para disfrutar de largas comidas y celebraciones rodeadas de naturaleza.

La gran protagonista del lugar es su parrilla, escenario de incontables asados y momentos compartidos. Como detalle que refleja el espíritu cálido y festivo de la propiedad, una de las paredes luce un llamativo cartel con la frase “Un aplauso para el asador”, una inscripción que se convirtió en una de las postales más características del quincho. Este espacio resume a la perfección el estilo de vida del cantante: cercano a sus afectos, orgulloso de las tradiciones argentinas y siempre dispuesto a abrir las puertas de su hogar para compartir buenos momentos.

El Chaqueño Palavecino trabajando en su finca cortando los árboles. Foto: @chpalavecino_oficial en Instagram

La finca ofrece múltiples espacios destinados al entretenimiento y la vida al aire libre. Entre sus principales comodidades se encuentran una amplia piscina y un sector de juegos para niños, pensados para disfrutar en familia en un entorno natural privilegiado. Gracias a las grandes dimensiones del predio, también es posible realizar caminatas y recorridos en bicicleta rodeados de frondosos árboles, jardines y extensas áreas verdes.

Las particularidades de la casa del Chaqueño Palavecino: un restaurante, un museo y estudio de grabación propios

Uno de los atractivos más destacados de la propiedad es “El Patio del Chaqueño”, un restaurante de estilo tradicional que busca resaltar los sabores del norte argentino. Este espacio, de carácter acogedor y familiar, fue creado para disfrutar de platos regionales en un entorno cálido, acompañado por espectáculos musicales que refuerzan la esencia folklórica del lugar. Muy cerca de allí también funciona una bodega de elaboración artesanal, donde los visitantes pueden conocer y degustar vinos producidos en la zona.

Uno de los atractivos más destacados de la propiedad es “El Patio del Chaqueño”, un restaurante de estilo tradicional que busca resaltar los sabores del norte argentino. Foto: La Gaceta

La finca también alberga un museo personal dedicado a la historia artística del reconocido cantante salteño. En sus salas se conservan fotografías, distinciones, obsequios y numerosos recuerdos que reflejan las distintas etapas de una carrera marcada por el folklore nacional. Entre las piezas que más llaman la atención se encuentran varios objetos vinculados al fútbol, como camisetas de Boca Juniors autografiadas por el ex defensor Rolando Schiavi y una casaca de la Selección Argentina firmada por Diego Maradona.

La finca también alberga un museo personal dedicado a la historia artística del reconocido cantante salteño. Foto: La Gaceta

Otro de los espacios clave del predio es el estudio de grabación que el artista instaló dentro de su propia finca. Gracias a este sector, puede desarrollar nuevos proyectos musicales sin alejarse de la tranquilidad del campo salteño. La combinación de naturaleza, tradición y creatividad convierte a la propiedad en un lugar singular, donde la vida cotidiana y la actividad profesional se entrelazan en un entorno que refleja fielmente la identidad del Chaqueño Palavecino.