Cuántos años tiene Soledad Silveyra: la edad y la trayectoria de una de las grandes actrices argentinas

La actriz argentina atravesó decenas de ficciones y conducción de programas de televisión. Foto: Central de Noticias

La salud de Soledad Silveyra generó máxima preocupación en el mundo del espectáculo tras confirmarse que la reconocida actriz fue internada de urgencia como consecuencia de un accidente doméstico. Mientras sus seguidores y colegas siguen de cerca su evolución médica, la atención también se posó sobre su extensa e intachable trayectoria artística.

¿Cuántos años tiene Soledad Silveyra?

Con una vigencia inagotable en la pantalla y los escenarios, la actriz -cariñosamente apodada “Solita”- nació el 13 de febrero de 1952. Actualmente, Soledad Silveyra tiene 74 años.

La desgarradora historia de Soledad Silveyra. Foto: captura Telefe.

Un hito de su carrera: más de cinco décadas dedicadas al arte

“Solita” cuenta con una sólida e histórica trayectoria de más de cincuenta años de labor ininterrumpida en cine, teatro y televisión. Debutó profesionalmente en el medio a mediados de la década del 60 y se consolidó rápidamente como una de las grandes protagonistas de las ficciones más emblemáticas de la Argentina.

Soledad Silveyra comenzó su carrera artística desde muy joven. Saltó masivamente a la fama como revelación en el emblemático teleteatro El amor tiene cara de mujer, escrito por Nené Cascallar.

A lo largo de los años 70 y 80, se consolidó como la gran protagonista de los melodramas y tiras más sintonizadas de la pantalla chica nacional, destacándose en hitos televisivos como:

Rolando Rivas, taxista (1972-1973), donde interpretó a Mónica Helguera Paz.

Pobre diabla (1973-1974), en el rol protagónico de Marcela Morelli.

Ciclos de enorme éxito posterior como Campeones de la vida (1999), Amor en custodia (2005) y Mis amigos de siempre (2013).

En paralelo, su talento se expandió con fuerza hacia el cine, donde participó en cerca de 46 películas. Su debut cinematográfico se produjo en 1967 con La cigarra está que arde, seguida de participaciones memorables junto a grandes íconos populares como Palito Ortega en Un muchacho como yo y Sandro en Gitano, además de aclamados títulos dramáticos como Últimos días de la víctima (1982).

Soledad Silveyra contó cuál es el trauma que le quedó tras sufrir un ACV

Premios, reconocimientos y el paso de Soledad Silveyra por la conducción

Su versatilidad artística la llevó a trascender la actuación dramática para brillar también en la conducción de ciclos masivos —como las primeras ediciones del reality show Gran Hermano a comienzos de los años 2000— y como un recordado y carismático jurado en certámenes de talento televisivo.

Entre sus múltiples galardones, destacan:

Premios Konex: recibió el prestigioso Diploma al Mérito en dos oportunidades (1981 y 1991) como Actriz Dramática y de Comedia en Radio y TV.

Premios Martín Fierro y Clarín: distinguida en múltiples ocasiones por sus labores protagónicas en ficción (como su recordado paso por Vidas robadas ).

Personalidad Destacada de la Cultura: fue oficialmente distinguida por la Legislatura y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en reconocimiento a su trayectoria artística.

Qué se sabe hoy de la salud de Soledad Silveyra

La actriz permanece internada en el Sanatorio Otamendi tras haber sufrido un accidente doméstico -una caída en su domicilio mientras se encontraba sola- que le provocó una fisura en la cadera.

En diálogo con los medios, su hijo Baltazar Jaramillo llevó tranquilidad y aseguró que de ánimo está bien, aunque reconoció entre risas que está “enojada” y con muchas ganas de regresar a su casa.

Soledad Silveyra. Foto: gentileza @AlgoContigo4.

Respecto de los pasos médicos a seguir, se confirmó que no será sometida a una intervención quirúrgica, ya que los especialistas determinaron que el tratamiento requiere exclusivamente de reposo estricto para que el hueso se suelde de forma natural.

Si bien su evolución clínica es favorable y su entorno evalúa una pronta internación domiciliaria -con un posible alta médica prevista de forma inminente-, los médicos anticiparon que le aguarda una recuperación larga y exigente de al menos 45 días.