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Murió Chiche Gelblung a los 82 años, una de las figuras más influyentes del periodismo argentino

El reconocido comunicador de 82 años había presentado una trombosis en uno de sus tobillos tras una caída sufrida 15 días atrás, lo que derivó en su entrada a terapia intensiva.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Murió Chiche Gelblung a los 82 años. Foto: Instagram @chiche_oficial.
Murió Chiche Gelblung a los 82 años. Foto: Instagram @chiche_oficial.
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El periodismo argentino despide a Samuel “Chiche” Gelblung, uno de los comunicadores más reconocidos, controversiales y trascendentes de la radio y la televisión nacional. El periodista falleció este miércoles 9 de septiembre por la mañana luego de haber sido internado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei y derivado a Los Arcos, donde perdió la vida.

Según trascendió, Chiche, de 82 años, había presentado complicaciones respiratorias. Finalmente, el legendario periodista falleció en la mañana de este jueves en el Sanatorio Los Arcos y la noticia impactó de lleno en el ambiente de la televisión y el espectáculo.

Chiche había sido hospitalizado por cuarta vez en el 2026: entre mayo y junio, fue asistido por distintos problemas de salud que lo azotaron, entre ellos, una trombosis. motivo por el cual los médicos le pidieron que haga reposo. Sin embargo, se negó en varias oportunidades.

Samuel "Chiche" Gelblung
Murió Chiche Gelblung a los 82 años.

Su muerte generó conmoción en el ambiente periodístico, político y artístico, donde supo consolidarse como una voz influyente y, muchas veces, disruptiva. A lo largo de su carrera atravesó distintos formatos, desde revistas y diarios hasta radio, televisión y plataformas digitales, manteniéndose vigente durante décadas.

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Murió Chiche Gelblung: la cronología de una exitosa carrera en los medios de comunicación argentinos

Antes de convertirse en “Chiche Gelblung”, el periodista dio sus primeros pasos en el mundo editorial utilizando el seudónimo de Mariano Ovejero. En aquellos años trabajó en Editorial Atlántida junto al periodista Carlos Fontanarrosa, en una etapa formativa que marcaría el inicio de su extensa carrera.

En 1966 ingresó a la histórica revista Gente, donde logró consolidarse profesionalmente hasta convertirse en director diez años después. Más tarde desembarcó en Editorial Perfil, donde asumió tareas vinculadas a la dirección de contenidos y fortaleció su perfil como periodista político y de actualidad.

Chiche Gelblung. Foto: Instagram @chiche_oficial
Murió Chiche Gelblung a los 82 años. Foto: Instagram @chiche_oficial.

Durante la década de 1980 participó en importantes medios gráficos nacionales, entre ellos la revista La Semana y los diarios Ámbito Financiero y La Nación. Su presencia en el periodismo escrito lo posicionó como uno de los comunicadores más reconocidos de la época.

Uno de los puntos más altos de su carrera llegó en 1994 con “Memoria”, el ciclo televisivo que se convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia. El programa apostaba por investigaciones periodísticas, informes especiales y entrevistas exclusivas que rápidamente captaron la atención del público.

Además de su paso por la televisión, Chiche Gelblung construyó una extensa trayectoria radial. En 1993 debutó con “La super mañana de Chiche Gelblung” en Radio Libertad y años más tarde desembarcó en Radio 10 para conducir “Edición Chiche”, uno de los programas más exitosos de la emisora.

Chiche Gelblung. Foto: NA
Murió Chiche Gelblung a los 82 años. Foto: NA.

Posteriormente trabajó en Radio Mitre, Radio Rivadavia y Radio Belgrano, entre otras emisoras, siempre manteniendo un fuerte vínculo con la actualidad política y social.

En los últimos años también apostó al periodismo digital. En 2012 lanzó el portal RatingCero junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, mientras que tiempo después impulsó el sitio InfoVeloz.

Gracias a su extensa trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos premios Martín Fierro a Mejor Programa Periodístico en Radio y Mejor Labor Periodística Masculina, además del Premio Konex por su aporte a la comunicación y el periodismo.

Chiche GelblungMuerteTelevisiónFarándula
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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