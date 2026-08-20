Muerte de Hayden Panettiere: la compra que habría hecho mientras estaba alojada en un hotel y qué dijo su amiga al respecto

Hayden Panettiere habría comprado alcohol y óxido nitroso para consumir en un hotel. Foto: REUTERS

Una de las muertes que conmocionó al mundo y que aún se sigue investigando es la de la actriz de 36 años Hayden Panettiere. En las últimas horas se conoció nueva información que podría servirles a los investigadores.

Según lo que trascendió desde el entorno de la actriz de “Scream”, es que tres meses atrás dio señales de haber seguido con problemas de adicción. Una fuente cercana aseguró al medio Page Six que la actriz, el pasado mes de mayo, visitó Nashville para hablar de su autobiografía y se quedó en un hotel con el que tuvo un intercambio.

Mientras estaba alojada allí, la actriz habría comprado alcohol y óxido nitroso desde una aplicación, pero los responsables del alojamiento no se lo permitieron ingresar.

Hayden Panettiere tenía 36 años cuando falleció. Foto: REUTERS

“Impidieron que se le entregara el pedido a su habitación, que consistía en varias latas de óxido nitroso de grado industrial que ella planeaba inhalar”, informó una fuente.

Otra persona también le confirmó al sitio que le habrían llevado alcohol y que tampoco se lo dejaron ingresar a la habitación. Una situación que habría generado malestar en la actriz, que solo estuvo 24 horas alojada.

Sin embargo, su amiga y manager Kasey Kitchen negó la situación: “Estuvo en Nashville muy poco y durmió la mayor parte del tiempo. También contaba con seguridad privada”, aseguró la representante de artistas.

Hayden Panettiere, reconocida actriz y estrella de Hollywood. Foto: REUTERS

“Estuvo con ella en el momento de su muerte”: la madre de Hayden Panettiere rompió el silencio y apuntó contra su expareja

Lesley Vogel, mamá de la actriz Hayden Panettiere, rompió el silencio en una entrevista con NBC News tras el fallecimiento de su hija y apuntó contra Brian Hickerson, expareja de la actriz.

La mujer, que participó en varias telenovelas, estaba distanciada de Hayden desde hacía años. “Esta persona que estaba en su vida y de la que estuvimos tratando de deshacernos durante bastante tiempo estuvo con ella en el momento de su muerte”, remarcó en referencia a la presencia de Hickerson en el departamento donde encontraron muerta a la actriz, de 36 años.

Lesley destacó que su hija era “increíblemente talentosa” y sostuvo que, como otros actores que crecieron dentro de la industria, “encontró el camino equivocado”.

Hayden Panettiere, actriz. Foto: REUTERS

“Hayden, lamentablemente, se desvió del camino y desearía que hubiera sido diferente. Ojalá se hubiera mantenido fiel a sí misma, porque tenía muchas cualidades increíbles”, expresó.

En su biografía, titulada “This Is Me: A Reckoning”, Panettiere también relató la tormentosa relación que mantuvo con su madre. Allí describió a Lesley como una mujer muy “perfeccionista” y recordó que, cuando era niña, llegó a colocarle pegamento en un diente que se le había caído para evitar que perdiera su puesto de trabajo.