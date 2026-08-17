Dramático llamado al 911: se conocieron detalles de los últimos minutos de la actriz de “Scream” antes de morir

Hayden Panettiere, actriz. Foto: REUTERS

Nuevos detalles surgieron sobre el operativo de emergencia que se desplegó tras el episodio que terminó con la muerte de Hayden Panettiere, la actriz estadounidense de 36 años conocida por sus trabajos en “Scream”, “Héroes” y “Nashville”.

Según informó el sitio TMZ, el servicio de emergencias recibió un llamado el domingo a las 13:51 desde una casa de Greenville, en Carolina del Sur. La persona que se comunicó alertó que había una mujer “inconsciente” y mencionó que estaba “sufriendo un paro cardíaco”.

Panettiere se encontraba en esa propiedad desde el sábado, cuando había viajado hasta la ciudad junto a su pareja, Brian Hickerson. Si bien no fue confirmado oficialmente quién realizó la llamada, el medio especializado en Hollywood señaló que se presume que pudo haber sido él.

Hayden Panettiere, actriz. Foto: REUTERS

Una vez que los equipos de emergencia llegaron al domicilio, los profesionales comenzaron inmediatamente con las maniobras para intentar reanimar a la actriz. El procedimiento incluyó reanimación cardiopulmonar, administración de medicamentos, asistencia para la respiración y monitoreo permanente de la actividad cardíaca.

Si bien los paramédicos continuaron con las compresiones en el pecho durante aproximadamente 30 minutos, no lograron revertir el cuadro. Finalmente, a las 14:32 se confirmó el fallecimiento de la actriz.

La Policía inició una investigación para establecer las circunstancias de la muerte. Sin embargo, en las primeras actuaciones no encontró indicios que apuntaran a un hecho violento o a la intervención de otra persona.

Ahora, la principal expectativa está puesta en los resultados de la autopsia preliminar, que podrían conocerse entre este lunes y martes y serán determinantes para establecer qué provocó la muerte de la actriz.

Hayden Panettiere, actriz. Foto: REUTERS

Cómo fue la exitosa carrera de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie “Heroes”.

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical “Nashville”, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018. Además, protagonizó “Remember the Titans” (‘Duelo de Titanes’), “Raising Helen” (‘Educando a Helen’ o ‘Mamá a la fuerza’), “Ice Princess” (‘Sueños sobre hielo’ o ‘Soñando, soñando... triunfé patinando’) y “Scream 4”.

Criada en Palisades, Nueva York, su mamá era actriz de telenovelas y su papá capitán del cuerpo de bomberos. De pequeña, Hayden apareció en reconocidas series de televisión como “Ally McBeal” y “Malcolm in the Middle”.