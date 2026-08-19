“Estuvo con ella en el momento de su muerte”: la madre de Hayden Panettiere rompió el silencio y apuntó contra su expareja

La muerte de Hayden Panettiere generó conmoción. Foto: REUTERS

Lesley Vogel, mamá de la actriz Hayden Panettiere, rompió el silencio en una entrevista con NBC News tras el fallecimiento de su hija y apuntó contra Brian Hickerson, expareja de la actriz.

La mujer, que participó en varias telenovelas, estaba distanciada de Hayden desde hacía años. “Esta persona que estaba en su vida y de la que estuvimos tratando de deshacernos durante bastante tiempo estuvo con ella en el momento de su muerte”, remarcó en referencia a la presencia de Hickerson en el departamento donde encontraron muerta a la actriz, de 36 años.

Lesley destacó que su hija era “increíblemente talentosa” y sostuvo que, como otros actores que crecieron dentro de la industria, “encontró el camino equivocado”.

¿Quiénes llamaron al 911 el día de la muerte de la actriz? Foto: REUTERS

“Hayden, lamentablemente, se desvió del camino y desearía que hubiera sido diferente. Ojalá se hubiera mantenido fiel a sí misma, porque tenía muchas cualidades increíbles”, expresó.

En su biografía, titulada “This Is Me: A Reckoning”, Panettiere también relató la tormentosa relación que mantuvo con su madre. Allí describió a Lesley como una mujer muy “perfeccionista” y recordó que, cuando era niña, llegó a colocarle pegamento en un diente que se le había caído para evitar que perdiera su puesto de trabajo.

Quiénes llamaron al 911 el día de la muerte de la actriz

El novio de Hayden Panettiere y su hermano fueron quienes llamaron al 911 para pedir asistencia médica luego de encontrar a la actriz inconsciente en un complejo de departamentos de Carolina del Sur, según consta en un informe policial.

La actriz, de 36 años, fue hallada sin vida el domingo por la tarde en una residencia de Greenville, donde estaba alojada de manera temporal. Al arribar al lugar, los médicos de emergencias constataron su fallecimiento. De acuerdo con la oficina forense, Panettiere sufrió un paro cardíaco.

Cómo procedió el complejo donde estaba alojada Hayden Panettiere tras su muerte. Foto: REUTERS

La información surge de un reporte policial difundido el martes. Un agente de Greenville que se presentó en el complejo entrevistó a Brian y Zach Hickerson, quienes aseguraron que habían sido ellos quienes realizaron el llamado al 911.

El oficial indicó que primero habló con Zach Hickerson, quien le explicó que se trataba de la novia de su hermano. Luego, Brian le mostró una bolsa que contenía medicamentos pertenecientes a Panettiere. El documento difundido por CNN presenta varias partes censuradas, entre ellas el detalle de los medicamentos.

La muerte de Hayden Panettiere generó conmoción

La noticia provocó un fuerte impacto en Hollywood y también en Ucrania, donde Wladimir Klitschko, expareja de la actriz y padre de su hija, expresó su dolor por la pérdida.

“Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor”, escribió el excampeón mundial de boxeo en X. También destacó la trayectoria de Panettiere y su capacidad para desarrollar una exitosa carrera mientras atravesaba momentos difíciles.

Panettiere nació en Palisades, Nueva York, y desarrolló gran parte de su carrera en televisión. Alcanzó gran popularidad por sus papeles en “Heroes”, donde interpretó a una joven con habilidades especiales, “Scream” y “Nashville”, por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Hayden Panettiere, actriz. Foto: REUTERS

Qué ocurrió en el complejo donde estaba alojada

La actriz se encontraba temporalmente en un complejo de departamentos de Greenville. Un vecino, Micah Lee, contó a CNN que sus gatos comenzaron a comportarse de manera extraña durante la tarde del domingo.

Al salir al pasillo, observó la presencia de varias personas y poco después escuchó que alguien se había desmayado. “Escuché a través de la puerta que una persona se había desmayado”, relató.

Luego, los residentes recibieron un correo electrónico de la administración del edificio en el que se les pidió que no realizaran declaraciones a los medios.

“Ni los residentes ni la administración del complejo están en condiciones de proporcionar información oficial ni de comentar sobre las circunstancias que rodean este asunto”, señaló el mensaje. Además, indicó que cualquier consulta periodística debía ser dirigida a las autoridades correspondientes.