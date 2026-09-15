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De qué murió la memorable escritora Griselda Gambaro a los 98 años

La escritora y dramaturga argentina conocida por obras como Antígona Furiosa y El Desatino será despedida en Casa Malabia este miércoles.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Griselda Gambaro murió a los 98 años
Griselda Gambaro murió a los 98 años Foto: X
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Griselda Gambaro, la reconocida escritora y dramaturga argentina, murió a los 98 años este martes 15 de septiembre. La estrella del teatro argentino será velada este miércoles en Casa Malabia, ubicada en la calle Malabia 1662 en el barrio porteño de Villa Crespo.

El deceso de la gran figura de la dramaturgia nacional se produjo a solo dos meses del fallecimiento de su marido, Juan Carlos Distéfano, un reconocido escultor. Por el momento, no se dio a conocer la causa de muerte.

Gambaro había nacido el 28 de julio de 1928 en Barracas. De origen humilde y trabajador, la dramaturga desde pequeña se vio atraída por las historias y por el teatro en particular. Su padre, de hecho, era un pintor de oficio y el arte ingresó prácticamente instantáneamente a su vida.

El desembarco de Griselda Gambaro en el Instituto Di Tella y sus grandes obras de teatro

En 1955 se casó con Distéfano y, unos años más tarde, estrenó “El desatino” (1965), una obra de teatro dirigida por Jorge Petraglia que reflexionaba sobre la comunicación y la opresión en los discursos. Luego llegarían otras grandes piezas del teatro argentino como Los Siameses (1967) y El campo (1968/1967).

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Griselda Gambaro murió a los 98 años
Griselda Gambaro murió a los 98 años Foto: Diario Ar

Sin embargo, ya en el año 1976 iniciada la Dictadura Cívico Militar en Argentina, debió escapar del país con su esposo. Juntos se radicaron en la ciudad de Barcelona, en España. En 1982 estrenó La Malasangre y en el marco de Teatro Abierto, un movimiento que se embanderó en el teatro como modo de resistencia a la violencia.

Otro de sus grandes hitos en el teatro fue, sin dudas, una nueva versión del mito de Antígona. Gambaro la llamó Antígona Furiosa, la estrenó en el año 1986 y añadió elementos de la memoria y de la política nacional a la versión clásica. Sus últimos trabajos en el teatro fueron La casa sin sosiego (1992) y La señora Macbeth (2003), una adaptación del clásico de William Shakespeare.

Griselda Gambaro como ícono de la literatura argentina

La escritura de Griselda Gambaro se extendió más allá del teatro. La autora también publicó importantes novelas y escritos literarios que merecen la pena recordar como: Una felicidad con menos pena, Nada que ver con otra historia. Ganarse la muerte, Dios no nos quiere contentos, Lo impenetrable, El mar que nos trajo, Promesas y desvaríos y Después del día de la fiesta. Ganarse la muerte fue especialmente importante para la carrera de Gambaro ya que fue prohibida en la última dictadura militar de nuestro país.

Griselda Gambaro murió a los 98 años
Griselda Gambaro murió a los 98 años Foto: Diario Ar

Durante su trayectoria, la escritora argentina obtuvo numerosos reconocimientos. Por ejemplo, en el año 1981, le adjudicaron una Beca Guggenheim. En cuanto al ámbito nacional, en 2005, dio un memorable discurso de apertura en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y así se transformó en la primera mujer en hacerlo en el reconocido evento de literatura.

Por otro lado, la revista Ñ de Clarín le otorgó un Premio a la Trayectoria Cultural en la celebración de una edición del Premio Clarín Novela.

TeatroArgentina
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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