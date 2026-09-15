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Tiene solo 8 episodios, la protagoniza una actriz de The White Lotus y es una de las mejores series de fantasía para ver en el sofá

Se trata de una serie con dos temporadas protagonizada por Alexandra Daddario y que, además, está basada en las novelas de la escritora best-seller Anne Rice. Cuál es y dónde verla.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Serie de Prime Video con Alexandra Daddario
Serie de Prime Video con Alexandra Daddario Foto: Prime Video
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Con el estreno de la secuela de Hechizo de Amor, la película protagonizada por Nicole Kidman y Sandra Bullock, muchos espectadores ahora buscan una serie para ver que los conecte con la magia y la fantasía nuevamente. En sus catálogos, las plataformas de streaming poseen una gran oferta del género y una de ellas ya tiene dos temporadas debido a su éxito y popularidad. No es para menos. La protagoniza Alexandra Daddario, quien ya encabezó el elenco de The White Lotus, producción de HBO.

La nueva serie en cuestión en la que participa se llama Las brujas de Mayfair (Mayfair Witches). Se trata de una producción basada en las novelas homónimas escritas por la autora estadounidense Anne Rice, destacada por sus éxitos de ventas en temáticas góticas y terror con elementos fantasía sobrenatural.

Tráiler de "Las brujas de Mayfair"

De qué trata la miniserie de fantasía y brujas que protagoniza Alexandra Daddario

Creada por Esta Spalding y Michelle Ashford, la serie se puede ver actualmente en Prime Video y sigue la vida de Rowan Mayfair, una neurocirujana que descubre que es la heredera de una familia de brujas y que tiene una increíble conexión con la brujería que desconocía. Al mismo tiempo, tendrá que hacerle frente a una presencia siniestra que persiguió a su familia durante generaciones.

Cuántos capítulos tiene y por qué es perfecta para maratonear en el sofá

Las brujas de Mayfair tiene dos temporadas de 16 episodios, es decir, que cada una de las entregas posee 8 capítulos, los cuales duran entre 40 y 50 minutos. La serie que está disponible para ver en Prime Video es excelente para ver en un fin de semana ya que posee una trama narrativa atrapante desde los primeros minutos.

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El elenco principal que acompaña a Daddario en Las brujas de Mayfair

En la serie de fantasía oscura, mientras Alexandra Daddario interpreta a la médica Rowan Fielding, el elenco de la producción se completa con las actuaciones de:

  • Tongayi Chirisa da vida a una agente de la organización Talamasca, Ciprien Grieve.
  • Jack Huston es Lasher, una presencia fantasmagórica que sigue a la familia de Rowan desde hace miles de años.
  • Harry Hamlin interpreta a Cortland Mayfair, el patriarca de la familia de brujas.
Las brujas de Mayfair, serie para ver en Prime Video
La serie de Prime Video tiene dos temporadas. Foto: Prime Video

De los libros a la pantalla: la adaptación de una célebre saga literaria

La serie con Alexandra Daddario está basada en la trilogía de las brujas de Mayfair (libros) compuesta por: La hora de las brujas (The Witching Hour), Lasher y Taltos. Lo interesante tanto de las novelas como de la propia serie de Prime Video es que no es solo se trata de una serie sobre fantasía oscura o de misterio, a su vez, mezcla elementos sobre drama familiar y secretos guardados por generaciones que deberán salir.

Para los fanáticos del género y de esta serie en particular, deberán saber que forma parte del Universo Inmortal de Anne Rice del que también forman parte Entrevista con el vampiro (que llegó al cine en 1994 con Brad Pitt y Tom Cruise) y Talamasca: la orden secreta.

SeriesSeries para maratonearPrime Video
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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