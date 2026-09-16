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De qué trata “Green Lava”, el documental producido por el Vaticano que buscará una nominación en los Oscar por primera vez en la historia

El film, grabado en la cadena montañosa de las Dolomitas, en el norte de Italia, se presentará esta semana en Los Ángeles como parte del proceso que deben seguir aquellas producciones que desean ser consideradas para el reconocimiento de la Academia de Hollywood.

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De qué trata “Green Lava”, el documental producido por el Vaticano que buscará una nominación en los Oscar por primera vez en la historia
De qué trata “Green Lava”, el documental producido por el Vaticano que buscará una nominación en los Oscar por primera vez en la historia Foto: Vatican Media
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El Vaticano buscará por primera vez en la historia una nominación en los premios Óscar con un cortometraje documental.

Según informó Variety este 16 de septiembre, el documental será proyectado del 18 al 24 de septiembre en el Lumiere Music Hall de Beverly Hills. Después de esa temporada en salas, sus responsables realizarán el trámite para presentarlo en la categoría de mejor cortometraje documental. De concretarse, sería la primera vez en los 97 años de historia de los Oscar que una película producida por el Vaticano participa en este proceso.

De qué trata “Green Lava”

Titulada ‘Green Lava’, el proyecto de 39 minutos presenta a un joven italiano llamado Giacomo Mattivi, quien vive con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética que causa debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular.

Tras la pérdida de su hermano Mattia a causa de la misma afección, Giacomo “se enfrenta a las limitaciones impuestas por su enfermedad y encuentra fortaleza en su comunidad y en la naturaleza que lo rodea”, señaló la sinopsis.

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La película nació de la historia personal de Giacomo y del interés de la directora Lia Beltrami por su experiencia de vida. Foto: (Vatican Media)

La película, producida por el Vaticano y grabada en la cadena montañosa de las Dolomitas, en el norte de Italia, se presentará esta semana en Los Ángeles como parte del proceso que deben seguir aquellas producciones que desean ser consideradas para el reconocimiento de la Academia de Hollywood.

Esta supone la primera vez que una película producida por el Vaticano compite por los Óscar en los casi 98 años de historia de estos premios, considerados los más prestigiosos del cine internacional.

El proyecto, aun así, no representará específicamente al Vaticano. A diferencia de la categoría de largometraje internacional, que sí exige el respaldo oficial de un gobierno nacional o comité específico del país, la categoría de cortometraje documental, en la que compite ‘Green Lava’, no requiere una presentación oficial de ningún tipo.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.

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