Llegó al streaming una sorprendente historia real argentina de opresión en un convento de monjas

"Cautiva", con el protagónico de Carolina Kopelioff. Foto: HBO Max.

Basada en una historia real de este siglo, la serie “Cautiva” desembarca en TNT y HBO Max para contar la historia de Clara (Carolina Kopelioff), una joven de 18 años que ingresa a un convento de clausura sin imaginar que la madre superiora Cecilia (Lorena Vega) impondrá un régimen marcado por el abuso y la crueldad, transformando la vida de las monjas en un auténtico infierno medieval. Quince años después, la mujer logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia, inicia un profundo proceso de introspección y sanación.

Ambientada en pleno siglo XXI, encuentra parte de su potencia en el contraste entre un mundo contemporáneo y prácticas religiosas que parecen pertenecer a otro tiempo. El convento se convierte así en un universo cerrado y enigmático que desafía el imaginario tradicional asociado a la vida religiosa. Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, la serie construye su relato desde la experiencia de sus protagonistas. Los guiones están a cargo de Paula Hernández, Leonel D’Agostino y Pablo Lago.

El convento puertas para adentro

Inspirada en el caso real de los abusos y tormentos ocurridos en el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos. El hecho salió a la luz a raíz de una investigación periodística de la revista Análisis que destapó las condiciones de encierro, hostigamiento y castigos físicos dentro del recinto.

"Cautiva", con el protagónico de Carolina Kopelioff. Foto: HBO Max.

Asimismo, exreligiosas como Silvia Albarenque y Roxana Peña denunciaron a la priora Luisa Ester Toledo por privación ilegítima de la libertad, abuso espiritual y manipulación psicológica. A raíz de esto la justicia allanó el lugar y, posteriormente, condenó a tres años de prisión efectiva de la madre superiora.

Con el correr de los años, la vida de fe de la protagonista se transforma en un régimen de opresión, violencia psicológica y física impuesto por la autoridad hasta que, tras años de sometimiento, logra concretar una difícil fuga, seguida por el desconcierto y un camino que la lleva a revelar la verdad y buscar justicia.

"Cautiva", con el protagónico de Carolina Kopelioff. Foto: HBO Max.

La serie reconstruye el derrotero de Clara a lo largo de tres líneas temporales: su ingreso al convento, los años de abuso padecidos dentro de la institución y el proceso posterior a la fuga. Ese esquema narrativo permite seguir tanto el deterioro físico y psicológico de la protagonista como el inicio de una recuperación, atravesada por su entorno familiar y por la necesidad de denunciar.

Cuándo ver “Cautiva”

Aquí la interpretación de la ex “Soy Luna” Kopelioff es superlativo, sobre todo enfrentada a Vega, quien supo hacerse conocida como la sicóloga de “Envidiosa”. El elenco se completa con nombres populares y de peso como Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna, junto con las participaciones especiales de Justina Bustos y Luis Ziembrowski.

“Cautiva” se estrena este viernes 18 de septiembre a las 22 en el canal de cable TNT con un episodio por semana, y estará disponible en HBO Max desde la madrugada del sábado 19.