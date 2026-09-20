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Llegó al streaming una sorprendente historia real argentina de opresión en un convento de monjas

“Cautiva”, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, se estrena también en el cable.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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"Cautiva", con el protagónico de Carolina Kopelioff.
"Cautiva", con el protagónico de Carolina Kopelioff. Foto: HBO Max.
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Basada en una historia real de este siglo, la serieCautiva” desembarca en TNT y HBO Max para contar la historia de Clara (Carolina Kopelioff), una joven de 18 años que ingresa a un convento de clausura sin imaginar que la madre superiora Cecilia (Lorena Vega) impondrá un régimen marcado por el abuso y la crueldad, transformando la vida de las monjas en un auténtico infierno medieval. Quince años después, la mujer logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia, inicia un profundo proceso de introspección y sanación.

Ambientada en pleno siglo XXI, encuentra parte de su potencia en el contraste entre un mundo contemporáneo y prácticas religiosas que parecen pertenecer a otro tiempo. El convento se convierte así en un universo cerrado y enigmático que desafía el imaginario tradicional asociado a la vida religiosa. Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, la serie construye su relato desde la experiencia de sus protagonistas. Los guiones están a cargo de Paula Hernández, Leonel D’Agostino y Pablo Lago.

El convento puertas para adentro

Inspirada en el caso real de los abusos y tormentos ocurridos en el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos. El hecho salió a la luz a raíz de una investigación periodística de la revista Análisis que destapó las condiciones de encierro, hostigamiento y castigos físicos dentro del recinto.

"Cautiva", con el protagónico de Carolina Kopelioff. Foto: HBO Max.

Asimismo, exreligiosas como Silvia Albarenque y Roxana Peña denunciaron a la priora Luisa Ester Toledo por privación ilegítima de la libertad, abuso espiritual y manipulación psicológica. A raíz de esto la justicia allanó el lugar y, posteriormente, condenó a tres años de prisión efectiva de la madre superiora.

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Con el correr de los años, la vida de fe de la protagonista se transforma en un régimen de opresión, violencia psicológica y física impuesto por la autoridad hasta que, tras años de sometimiento, logra concretar una difícil fuga, seguida por el desconcierto y un camino que la lleva a revelar la verdad y buscar justicia.

"Cautiva", con el protagónico de Carolina Kopelioff. Foto: HBO Max.

La serie reconstruye el derrotero de Clara a lo largo de tres líneas temporales: su ingreso al convento, los años de abuso padecidos dentro de la institución y el proceso posterior a la fuga. Ese esquema narrativo permite seguir tanto el deterioro físico y psicológico de la protagonista como el inicio de una recuperación, atravesada por su entorno familiar y por la necesidad de denunciar.

Cuándo ver “Cautiva”

Aquí la interpretación de la ex “Soy Luna” Kopelioff es superlativo, sobre todo enfrentada a Vega, quien supo hacerse conocida como la sicóloga de “Envidiosa”. El elenco se completa con nombres populares y de peso como Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna, junto con las participaciones especiales de Justina Bustos y Luis Ziembrowski.

“Cautiva” se estrena este viernes 18 de septiembre a las 22 en el canal de cable TNT con un episodio por semana, y estará disponible en HBO Max desde la madrugada del sábado 19.

ConventoDramaSeries
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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