Dos argentinos hicieron historia: están entre los 100 mejores maestros pizzeros del mundo

La pizza argentina en los más alto Foto: Pizzería Kalis

La pizza argentina acaba de recibir una noticia que confirma su gran momento internacional: dos nombres vinculados al país fueron incluidos entre los 100 mejores pizzeros del mundo en la edición 2026 de The Best Pizza Awards, uno de los rankings globales más observados por la industria gastronómica especializada en pizza. El listado fue presentado en Milán y reconoce a los maestros pizzeros detrás de cada proyecto, no únicamente a los locales comerciales.

Los argentinos destacados son Franco Kalifon, creador de Kalis Pizza en Buenos Aires, quien quedó ubicado en el puesto 45, y Mauro Colagreco, reconocido chef argentino radicado en Francia, que aparece en el puesto 60 junto a Paulo Corsi por el proyecto Pecoranegra, en Menton.

El resultado no solo celebra trayectorias individuales: también pone a la pizza argentina dentro de una conversación global que históricamente estuvo dominada por Italia, pero que cada vez incorpora más ciudades, estilos y miradas gastronómicas.

Qué son The Best Pizza Awards y por qué importan

A diferencia de otros rankings gastronómicos, The Best Pizza Awards no se enfoca solamente en “la mejor pizzería”, sino en los pizzaiolos, es decir, los cocineros especializados que investigan masas, fermentaciones, hornos, ingredientes y técnicas. La edición 2026 coronó como número uno a Francesco Martucci, de I Masanielli, en Caserta, Italia; el segundo lugar fue para Roberto Davanzo, de Bob Alchimia a Spicchi, y el tercero para Francesco Capece, de Confine, en Milán.

La organización también destacó que el universo de la pizza ya no se limita a la tradición napolitana: hoy conviven propuestas de autor, estilos callejeros, versiones contemporáneas, recetas de inspiración neoyorquina y proyectos que mezclan alta cocina con producto popular. En 2026, el ranking y la selección complementaria reunieron talentos de decenas de países, con representantes de cinco continentes.

Franco Kalifon: de Núñez al mapa mundial de la pizza

Uno de los grandes protagonistas argentinos del ranking es Franco Kalifon, fundador de Kalis Pizza, una pizzería ubicada en el barrio porteño de Núñez. Su propuesta se diferencia de la pizza porteña clásica: en lugar de molde alto y abundante queso, Kalis apuesta por una pizza estilo Nueva York, vendida por porción, con masa fina, base crocante y centro jugoso.

El local, ubicado en O’Higgins 3578, tuvo un crecimiento veloz gracias a una fórmula simple pero precisa: carta corta, producto cuidado y una experiencia pensada para comer al paso. La propuesta fue impulsada por Kalifon junto a Martín Calzetti, con foco en ingredientes de alta calidad y elaboración propia.

La pizza de Kalis tiene aspecto de NY style Foto: Instagram @kalis.pizza

Entre sus diferenciales aparecen la mozzarella hecha en casa, el pepperoni artesanal, el uso de tomate San Marzano importado de Italia y hasta un helado soft de pistacho que se volvió parte del ritual para muchos clientes. Esa obsesión por el detalle ya había tenido impacto internacional: en febrero de 2026, Time Out incluyó a Kalis entre las mejores pizzas del mundo y la ubicó en el puesto 8 de su selección global.

Mauro Colagreco y Pecoranegra: la mirada argentina desde Francia

El segundo nombre argentino dentro del Top 100 es Mauro Colagreco, quien aparece en el ranking junto a Paulo Corsi por Pecoranegra, el proyecto ubicado en Menton, Francia. Colagreco es una figura reconocida mundialmente por su trabajo en la alta cocina, y su presencia en este listado muestra cómo la pizza también puede dialogar con conceptos de autor, territorio y técnica gastronómica.

Mauro Colagreco Foto: redes

Pecoranegra representa una vertiente diferente a la de Kalis: mientras el proyecto porteño mira hacia el espíritu urbano de Nueva York, la propuesta de Colagreco y Corsi se desarrolla dentro de una escena europea donde la pizza se cruza con productos mediterráneos, precisión culinaria y una visión más amplia de la gastronomía contemporánea.

Por qué este reconocimiento es clave para la pizza argentina

La inclusión de Kalifon y Colagreco en The Best Pizza Awards 2026 confirma que la pizza argentina atraviesa una etapa de expansión y reconocimiento internacional. Durante décadas, Buenos Aires construyó una identidad propia alrededor de la pizza de molde, la fugazzeta, la muzzarella abundante y las pizzerías tradicionales. Sin embargo, en los últimos años surgieron proyectos que se animan a trabajar otros estilos sin perder personalidad local.

El caso de Kalis Pizza es especialmente llamativo porque demuestra que una propuesta joven, de menú reducido y formato informal puede competir en una liga global si combina consistencia, producto, técnica y marca. Al mismo tiempo, la presencia de Colagreco refuerza la idea de que la pizza ya no es vista únicamente como comida rápida, sino también como un campo de innovación gastronómica.

La pizza ya no es solo tradición: también es identidad, técnica y experiencia

El reconocimiento internacional llega en un momento en el que los consumidores buscan algo más que una buena porción. Quieren historias, ingredientes trazables, estilos definidos y experiencias memorables. Por eso, rankings como The Best Pizza Awards funcionan como una vidriera para proyectos capaces de construir una identidad clara.

En ese escenario, Argentina logró meter dos nombres propios entre los mejores del mundo. Uno desde una esquina de Núñez que reinterpreta la slice neoyorquina con precisión porteña; otro desde Francia, con una mirada gastronómica vinculada a la alta cocina. Dos caminos distintos, una misma conclusión: la pizza argentina ya juega en primera división mundial.