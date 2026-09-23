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Así es la elegante casona de Ricardo Darín y Florencia Bas: 88 años de historia, gran pileta y un jardín de ensueño

El actor reside en una antigua casa junto a su esposa Florencia Bas y cuenta habitualmente con la visita del Chino Darín, su nuera Úrsula Corberó y su nieto. Con un amplio jardín que resguarda la propiedad y una gran historia, la casa se corona como un ambiente ideal para disfrutar en familia en medio del caos de la gran ciudad.

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Elegante casona de Ricardo Darín y Florencia Bas en medio del barrio de Palermo que transmite tranquilidad.
Elegante casona de Ricardo Darín y Florencia Bas en medio del barrio de Palermo que transmite tranquilidad. Foto: @ricardodarinok en Instagram
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Hace más de 25 años, Ricardo Darín y su esposa Florencia Bas compraron una vieja casona de 1938 en medio del barrio de Palermo, dentro de uno de los sectores más codiciados y emblemáticos. Aunque conserva parte de su fachada original y su estructura interna, la pareja se dedicó a darle su propia impronta renovadora a través de los años.

Destacando la elegancia y la funcionalidad del hogar, sobresale el jardín de la parte trasera que cuenta con una gran piscina entre árboles, plantas y senderos, con una parrilla bien argentina cerca y una zona de descanso que completa el cuadro.

Casa de Ricardo Darín
La casa de Ricardo Darín se encuentra en medio del barrio de Palermo, dentro de uno de los sectores más codiciados y emblemáticos del barrio porteño. Foto: Revista Caras

En el medio de tanto humo de la ciudad, la pareja construyó este refugio para que, tanto ellos como su familia y mascotas, puedan disfrutar del aire fresco rodeados de verde y naturaleza, generando nuevos recuerdos.

Una casona con 88 años de antigüedad donde la familia Darín vive hace más de 20 años

La fachada del hogar, con casi 90 años de vida, mantiene el espíritu de la época en la que fue construida ya que transmite elegancia, majestuosidad, mística y misterio.

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Al entrar en la residencia, se destacan los techos altos típicos de las casonas de aquellos años. En sus ambientes se destaca la amplitud, luz y decoración que certifican todo lo que uno puede imaginarse antes de entrar al hogar.

Casa de Ricardo Darín
La fachada del hogar de Ricardo Darín con casi 90 años de vida mantiene el espíritu de la época en la que fue construida ya que transmite elegancia, majestuosidad, mística y misterio. Foto: Revista Caras

Los rasgos clásicos de la casa siguen predominando en los muebles simples pero prácticos, los pisos de madera y la infinidad de detalles sobresalientes. Por más de que todo está bien logrado, no hay un exceso de decoración ya que predomina el minimalismo y la armonía.

Quiénes vivieron allí antes de Ricardo Darín y Florencia Bas

El hogar de Ricardo Darín y su esposa pertenecía a una familia aristocrática de la época, según la revista Deck. Aquello se refleja en la estructura de la misma junto a sus detalles y materiales clásicos de principios del siglo XX, con techos altos y pisos de madera.

Al momento de la compra de la residencia, la pareja decidió llevar a cabo una amplia renovación manteniendo consigo la esencia de la construcción original en tanto fuera posible, logrando así una interesante fusión. Por ello, la casa posee al día de hoy sectores en los que se destaca el estilo característico y otros en los que destaca el tono moderno, abierto y luminoso.

Ricardo Darín y Florencia Bas
Ricardo Darín y su esposa Florencia Bas compraron una vieja casona de 1938 en medio del barrio de Palermo. Foto: @majestichotel

El jardín de ensueño, uno de los ambientes favoritos de la familia Darín

El jardín es uno de los espacios favoritos de la familia Darín que destacan al hablar de su hogar y al momento de subir fotos en redes sociales. Allí pasan tiempo con sus seres queridos y perros en medio de una amplia variedad de árboles y plantas dentro de la gran ciudad.

Una gran planta llama la atención al observar las fotos que la familia ha subido a redes sociales por su belleza y bajo mantenimiento, lo que le permite adaptarse fácilmente al entorno y le da un toque especial al espacio verde.

Casa de Ricardo Darín
Los perros de Ricardo Darín en la ventana de su casa de Palermo. Foto: Revista Caras

La pileta amplia: el destacado rincón exterior de la casona

La piscina ocupa un tercio del jardín en su enormidad y el patio cuenta además con una zona de parrilla y un área de descanso amplia que les permite disfrutar de asados, reuniones y distintos momentos al aire libre.

Casa de Ricardo Darín
La piscina ocupa un tercio del jardín en su amplitud y los perros de la pareja pueden disfrutar del pasto a su alrededor. Foto: Revista Caras

La enorme pileta llama la atención a cualquiera que vea las imágenes o pase por allí, ya que completa un oasis para ellos, su familia, mascotas y posibles visitas, generando momentos a diario que el actor y los suyos atesoran y disfrutan al máximo.

Ricardo DarínHogaresDecoración
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