La nueva vida de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en Miami: nuevo desafío profesional, estilo urbano y pasión por la música retro

Muna Pauls, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, construyó su nueva vida en Miami. Foto: @munapaulscherri en Instagram

Muna Pauls atraviesa una etapa de crecimiento tanto en lo personal como en lo profesional. La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls encontró en Miami el escenario ideal para impulsar su carrera artística, donde forma parte de una reconocida compañía discográfica y avanza con paso firme en el competitivo universo de la música. Lejos de los flashes que acompañaron a sus padres durante años, la joven construye su propio camino con identidad y proyección internacional.

Dueña de un estilo urbano que se refleja tanto en su imagen como en sus proyectos, Muna demuestra una fuerte conexión con el mundo musical y una personalidad cada vez más definida. Su pasión por el arte se combina con una nueva generación de talentos que busca abrirse paso con autenticidad, mientras consolida su presente en Estados Unidos y suma experiencias que potencian su futuro dentro de la industria.

Muna Pauls mantiene un estilo urbano reflejado en sus imágenes y proyectos. Foto: @munapaulscherri en Instagram

El nuevo trabajo de Muna Pauls en Estados Unidos

Muna firmó un contrato con las discográficas Sony Music y 5020 Rcrds con un posteo en redes sociales de agosto del 2026 en el que mostró una frase inolvidable: “Hoy puedo decir algo que durante muchísimo tiempo quise gritar: firmé con Sony Music y 5020 Rcrds”.

En esa publicación, la joven recordó con emoción a aquella “Muna chiquita” que pasaba horas cantando en su habitación, creando canciones improvisadas y soñando con subir algún día a grandes escenarios. Con una mirada nostálgica hacia sus primeros pasos, recordó cómo la música fue siempre una parte esencial de su vida y el motor de sus aspiraciones.

Hoy, instalada en Miami, las imágenes de su presente contrastan con aquellos años de infancia: se la ve visitando modernos estudios de grabación, equipados con tecnología de vanguardia, instrumentos y espacios diseñados para la creación musical. Cada sesión refleja su dedicación constante al arte, así como su objetivo de desarrollar una carrera propia y llevar sus composiciones a una audiencia cada vez más amplia.

Look urbano: las claves del estilo que define a Muna Pauls en Miami

Muna Pauls se caracteriza por su gusto refinado en materia de moda urbana y relajada. Postea fotos en redes sociales donde puede verse recorriendo esquinas emblemáticas de Miami y paseando frente a grandes murales callejeros con sus conjuntos cómodos pero super styleados que incluyen, por ejemplo, jeans anchos con la botamanga desflecada, remeras básicas y camperas canguro.

Se mostró otras veces con conjuntos sastreros, accesorios modernos y calzado cómodo, marcando tendencia absoluta entre su audiencia mayormente juvenil, demostrando una esencia fresca y auténtica.

Muna Pauls se caracteriza por su gusto refinado en materia de moda urbana y relajada. Foto: @munapaulscherri en Instagram

Su facilidad para combinar prendas con personalidad y las últimas tendencias hace que cada una de sus apariciones se transforme en una verdadera inspiración de moda urbana. Con un estilo fresco, moderno y auténtico, logra captar la atención de sus seguidores, que siguen de cerca cada uno de sus looks.

Cada salida, incluso las más simples, parece convertirse en una producción digna de las redes sociales. Su buen gusto para armar conjuntos llamativos y actuales la posiciona como una referente de estilo entre los jóvenes, generando interés y elogios con cada nueva publicación.

Casi todos los looks de Muna Pauls son publicados en redes sociales y parecen ser dignos de fotos por estar cuidadosamente elegidos. Foto: @munapaulscherri en Instagram

La fascinación de Muna Pauls por la música retro

Una de las pasiones principales de Muna Pauls es la música retro y el coleccionismo de joyas discográficas históricas, desde leyendas del rock hasta álbumes icónicos que la alimentan en su inspiración artística.

Este viaje entre los recuerdos musicales y el presente artístico deja en evidencia que su creatividad se alimenta tanto de las herramientas más modernas de producción como del encanto atemporal de los formatos tradicionales. En ese equilibrio entre innovación y nostalgia, la música se convierte en el eje que guía cada una de sus decisiones y proyectos.

Una de las pasiones principales de Muna Pauls es la música retro y el coleccionismo de joyas discográficas históricas. Foto: @munapaulscherri en Instagram

En ese contexto, Miami aparece como el escenario ideal para su desarrollo personal y profesional. Allí, Muna Pauls fusiona de manera espontánea la disciplina que exige la industria, su pasión por la moda y una conexión auténtica con el arte, construyendo una identidad propia que la distingue y la proyecta hacia nuevos desafíos dentro del mundo de la música.

Muna pudo fortalecer su colección con el arte y lo vintage en Miami. Foto: @munapaulscherri en Instagram

El rol de Agustina Cherri y Gastón Pauls en la carrera artística de su hija

Ser hija de dos reconocidas figuras del espectáculo como Agustina Cherri y Gastón Pauls le permitió crecer en un entorno atravesado por la sensibilidad artística y la creatividad. Sin embargo, Muna eligió construir un camino propio dentro de la música, apoyándose en las enseñanzas y los valores recibidos en su hogar, pero buscando desarrollar una identidad personal alejada de las comparaciones.

Con el respaldo familiar como una base fundamental, la joven logró convertir en realidad un sueño que la acompaña desde la infancia. Aquellas horas en las que cantaba, imaginaba escenarios e inventaba melodías fueron el primer paso de una vocación que hoy toma forma en Miami, donde trabaja en proyectos musicales de alcance internacional. Su presente refleja una combinación de talento, esfuerzo y perseverancia, cualidades que sus padres fomentaron desde temprana edad y que hoy se traducen en importantes avances dentro de la industria.