De Abel Pintos a Luciano Pereyra y Cazzu: la grilla oficial y confirmada del Festival de Jesús María que revolucionó al folklore

Artistas del Festival Jesús María en su edición 2027 Foto: -

La cuenta regresiva para una nueva edición del tradicional Festival de Doma y Folklore de Jesús María ya comenzó. Del 7 al 17 de enero de 2027 se llevará a cabo la 61° edición de este emblemático evento, que volverá a reunir a miles de personas en Córdoba para disfrutar de las mejores expresiones de la música popular y las destrezas gauchas.

En esta oportunidad, la programación contará con más de 60 propuestas artísticas que reflejan la diversidad y la riqueza de la escena folklórica nacional. El festival combinará la presencia de figuras consagradas del género con nuevos talentos y exponentes emergentes, en una grilla pensada para atraer tanto a los seguidores históricos como a las nuevas generaciones.

La grilla del Festival de Doma y Folklore Jesús María está pensada para atraer tanto a los seguidores históricos como a las nuevas generaciones. Foto: Cadena 3

Las sorpresas de Jesús María 2027

Además de los clásicos como Abel Pintos, Luciano Pereyra, Soledad y el Chaqueño Palavecino, la 61° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María tendrá un marcado perfil renovador con la incorporación de artistas que se alejan de la tradición folklórica.

Entre las novedades más resonantes aparece Cazzu, una de las máximas referentes de la música urbana argentina, junto a figuras del cuarteto como Q’ Lokura y Euge Quevedo y LBC, nombres que vienen de convocar multitudes en todo el país.

La decisión refleja una tendencia que ya adoptaron otros grandes festivales nacionales: ampliar la propuesta musical para llegar a públicos cada vez más diversos sin dejar de lado las raíces que dieron origen al evento.

Cazzu es una de las figuras que se suman al festival de Jesus María en carácter de modernidad.

En una fuerte mezcla de géneros, aún no se conoce la programación día por día. Los organizadores apostaron a una grilla diversa que combina folklore, cuarteto, cumbia, música popular y nuevos exponentes de la escena nacional, con el objetivo de atraer tanto al público tradicional como a las nuevas generaciones. La presencia de artistas como Ke Personajes, La K’onga, Los Palmeras, Ulises Bueno y Damián Córdoba refuerza esa búsqueda de ampliar la propuesta musical sin perder la esencia que convirtió a Jesús María en uno de los festivales más importantes del país.

La presencia de artistas como Ke Personajes, La K’onga, Los Palmeras, Ulises Bueno y Damián Córdoba refuerzan la búsqueda de ampliar la propuesta musical sin perder la esencia que convirtió a Jesús María en uno de los festivales más importantes del país.

Grilla de Jesús María: todos los artistas confirmados

Abel Pintos

Soledad Pastorutti

Luciano Pereyra

Ke Personajes

La K’onga

Los Palmeras

Ulises Bueno

Chaqueño Palavecino

Los Nocheros

Jorge Rojas

Chaqueño Palavecino Foto: Instagram oficial del Chaqueño Palavecino

Los Caligaris

Damián Córdoba

Q’ Lokura

Lázaro Caballero

Sergio Galleguillo

Los Tekis

Jairo

Euge Quevedo y LBC

Euge Quevedo y LBC Foto: Euge Quevedo en Instagram

Ahyre

Uriel Lozano

Jean Carlos

El Loco Amato

Los Manseros Santiagueños.

Campedrinos

Lucas Sugo

Los 4 de Córdoba.

Por Siempre Tucu

Iván Ruiz

Flor Paz

“El Indio” Lucio Rojas

Cazzu,

Marina Cornejo

La Pepa Brizuela

Los Herrera.

Desakta2

Desakta2 Foto: Prensa

Nahuel Pennisi

Orellana Lucca

Lautaro Rojas

Valentina Márquez

Jessica Benavidez

Paquito Ocaño

Los Cantores del Alba

Las Voces de Orán

Los Trajinantes

Un Poco de Ruido

Pinky de "Un poco de ruido" pasó por el ciclo "Las 26 del 26" y charló con Tin Insaurralde. Foto: Ignacio Delfino / Canal 26

La Callejera

Caravana Catucha

Simón Aguirre

Christian Herrera

Joaquín Chiavarino

Nacho Cuellar

Valentín Vargas

Wara Calpanchay

Piko Fran

La Cruzada.

Rayanos.

Carafea

Sant2

Dos Folk.

La Clave Trío

Chama.mé

Cabales

El Caporalazo con Willy Campero

Angelo Aranda.

Dúo Amukan

¿Cómo llegar al Festival de Doma y Folklore Jesús María?

Desde CABA, el recorrido hacia el Festival de Doma y Folklore de Jesús María tiene una distancia aproximada de 745 km y un tiempo de viaje de unas 7 horas y 39 minutos en condiciones normales de tráfico. El trayecto comienza por la RN9 y continúa por la Autopista Rosario-Córdoba.