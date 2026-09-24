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De Abel Pintos a Luciano Pereyra y Cazzu: la grilla oficial y confirmada del Festival de Jesús María que revolucionó al folklore

Del 7 al 17 de enero de 2027, el Festival Nacional de Doma y Folklore celebrará su 61° edición con una programación que reunirá a más de 60 artistas. La presencia de figuras consagradas y nombres sorpresivos como Cazzu, Q’ Lokura y Euge Quevedo y LBC marca una apuesta por la diversidad musical y la renovación del histórico evento cordobés.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Artistas del Festival Jesús María en su edición 2027
Artistas del Festival Jesús María en su edición 2027 Foto: -
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La cuenta regresiva para una nueva edición del tradicional Festival de Doma y Folklore de Jesús María ya comenzó. Del 7 al 17 de enero de 2027 se llevará a cabo la 61° edición de este emblemático evento, que volverá a reunir a miles de personas en Córdoba para disfrutar de las mejores expresiones de la música popular y las destrezas gauchas.

En esta oportunidad, la programación contará con más de 60 propuestas artísticas que reflejan la diversidad y la riqueza de la escena folklórica nacional. El festival combinará la presencia de figuras consagradas del género con nuevos talentos y exponentes emergentes, en una grilla pensada para atraer tanto a los seguidores históricos como a las nuevas generaciones.

La grilla del Festival de Doma y Folklore Jesús María está pensada para atraer tanto a los seguidores históricos como a las nuevas generaciones. Foto: Cadena 3

Las sorpresas de Jesús María 2027

Además de los clásicos como Abel Pintos, Luciano Pereyra, Soledad y el Chaqueño Palavecino, la 61° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María tendrá un marcado perfil renovador con la incorporación de artistas que se alejan de la tradición folklórica.

Entre las novedades más resonantes aparece Cazzu, una de las máximas referentes de la música urbana argentina, junto a figuras del cuarteto como Q’ Lokura y Euge Quevedo y LBC, nombres que vienen de convocar multitudes en todo el país.

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La decisión refleja una tendencia que ya adoptaron otros grandes festivales nacionales: ampliar la propuesta musical para llegar a públicos cada vez más diversos sin dejar de lado las raíces que dieron origen al evento.

Cazzu. Foto: Instagram.
Cazzu es una de las figuras que se suman al festival de Jesus María en carácter de modernidad.

En una fuerte mezcla de géneros, aún no se conoce la programación día por día. Los organizadores apostaron a una grilla diversa que combina folklore, cuarteto, cumbia, música popular y nuevos exponentes de la escena nacional, con el objetivo de atraer tanto al público tradicional como a las nuevas generaciones. La presencia de artistas como Ke Personajes, La K’onga, Los Palmeras, Ulises Bueno y Damián Córdoba refuerza esa búsqueda de ampliar la propuesta musical sin perder la esencia que convirtió a Jesús María en uno de los festivales más importantes del país.

Ke Personajes. Foto: NA.
La presencia de artistas como Ke Personajes, La K’onga, Los Palmeras, Ulises Bueno y Damián Córdoba refuerzan la búsqueda de ampliar la propuesta musical sin perder la esencia que convirtió a Jesús María en uno de los festivales más importantes del país.

Grilla de Jesús María: todos los artistas confirmados

  • Abel Pintos
  • Soledad Pastorutti
  • Luciano Pereyra
  • Ke Personajes
  • La K’onga
  • Los Palmeras
  • Ulises Bueno
  • Chaqueño Palavecino
  • Los Nocheros
  • Jorge Rojas
Chaqueño Palavecino Foto: Instagram oficial del Chaqueño Palavecino
  • Los Caligaris
  • Damián Córdoba
  • Q’ Lokura
  • Lázaro Caballero
  • Sergio Galleguillo
  • Los Tekis
  • Jairo
  • Euge Quevedo y LBC
Euge Quevedo y LBC
Euge Quevedo y LBC Foto: Euge Quevedo en Instagram
  • Ahyre
  • Uriel Lozano
  • Jean Carlos
  • El Loco Amato
  • Los Manseros Santiagueños.
  • Campedrinos
  • Lucas Sugo
  • Los 4 de Córdoba.
  • Por Siempre Tucu
  • Iván Ruiz
  • Flor Paz
  • “El Indio” Lucio Rojas
  • Cazzu,
  • Marina Cornejo
  • La Pepa Brizuela
  • Los Herrera.
  • Desakta2
Desakta2 Foto: Prensa
  • Nahuel Pennisi
  • Orellana Lucca
  • Lautaro Rojas
  • Valentina Márquez
  • Jessica Benavidez
  • Paquito Ocaño
  • Los Cantores del Alba
  • Las Voces de Orán
  • Los Trajinantes
  • Un Poco de Ruido
Pinky de "Un poco de ruido" pasó por el ciclo "Las 26 del 26" y charló con Tin Insaurralde. Foto: Ignacio Delfino / Canal 26
  • La Callejera
  • Caravana Catucha
  • Simón Aguirre
  • Christian Herrera
  • Joaquín Chiavarino
  • Nacho Cuellar
  • Valentín Vargas
  • Wara Calpanchay
  • Piko Fran
  • La Cruzada.
  • Rayanos.
  • Carafea
  • Sant2
  • Dos Folk.
  • La Clave Trío
  • Chama.mé
  • Cabales
  • El Caporalazo con Willy Campero
  • Angelo Aranda.
  • Dúo Amukan

¿Cómo llegar al Festival de Doma y Folklore Jesús María?

Desde CABA, el recorrido hacia el Festival de Doma y Folklore de Jesús María tiene una distancia aproximada de 745 km y un tiempo de viaje de unas 7 horas y 39 minutos en condiciones normales de tráfico. El trayecto comienza por la RN9 y continúa por la Autopista Rosario-Córdoba.

Festival de Jesús MaríaFestivalMúsicaFolkloreCultura
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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