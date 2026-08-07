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El refugio secreto de Atahualpa Yupanqui en Córdoba: la casa museo donde todavía suena la historia argentina

En Cerro Colorado, al norte de Córdoba, existe un lugar donde la música, la memoria y el paisaje parecen hablar el mismo idioma. Es la Casa Museo Atahualpa Yupanqui, también conocida como Agua Escondida, el refugio que el artista eligió para volver después de recorrer el mundo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Museo Atahualpa Yupanqui
Museo Atahualpa Yupanqui Foto: Instagram @delpilarestancia
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En el norte cordobés, donde las piedras rojizas parecen encenderse con la luz del sol, se levanta uno de los sitios más conmovedores de la cultura argentina: el Museo Atahualpa Yupanqui, ubicado en Cerro Colorado. La casa, llamada Agua Escondida, fue el refugio del cantautor luego de sus viajes por distintos lugares del mundo y hoy resguarda parte esencial de su vida y de su obra.

No se trata de un museo convencional. Allí, cada objeto parece conservar una respiración antigua: fotografías, documentos, partituras, libros, discos de época y pertenencias personales permiten reconstruir el universo íntimo de uno de los grandes nombres del folclore argentino. Entre las piezas más destacadas se encuentran una guitarra de Atahualpa Yupanqui y un cuadro pintado y autografiado por Benito Quinquela Martín, según detalla la Agencia Córdoba Turismo.

El recorrido tiene algo de viaje emocional. Quien entra a la casa no solo observa vitrinas: se asoma al país profundo que Yupanqui cantó durante décadas. La tierra, el silencio, el paisano, el camino, el monte y la memoria están presentes en cada rincón.

Quién fue Atahualpa Yupanqui, el hombre detrás del mito

Atahualpa Yupanqui nació como Héctor Roberto Chavero el 31 de enero de 1908 en la zona de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y se convirtió en cantautor, guitarrista, poeta y escritor. Su obra lo posicionó como una figura central del folclore argentino, con composiciones interpretadas por artistas de distintas generaciones.

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Cerro Colorado, un territorio sagrado de historia y naturaleza
Museo Atahualpa Yupanqui Foto: Instagram @delpilarestancia

Desde joven, Yupanqui hizo del viaje una forma de aprendizaje. Recorrió provincias, caminos rurales, pueblos y paisajes del interior, en busca de voces, historias y tradiciones populares. CMTV señala que viajó por Jujuy, Bolivia, los Valles Calchaquíes, Entre Ríos, Uruguay, Brasil, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y La Rioja, entre otros destinos que marcaron su mirada artística.

Su vínculo con Cerro Colorado fue mucho más que turístico. Según una crónica de La Nación, Yupanqui llegó a la zona alrededor de los 30 años y allí encontró un ambiente criollo, de guitarreros de campo, en el que se sintió protegido. Con el tiempo, ese paisaje cordobés se volvió casa, inspiración y destino final.

Agua Escondida: el refugio que se transformó en museo

La Fundación Atahualpa Yupanqui explica que en sus 84 años,“Don Ata” construyó una obra monumental y reunió objetos de enorme valor afectivo y cultural que quedaron ligados a su casa de Cerro Colorado. Hoy, esos objetos integran un museo de arte monográfico, pensado como un espacio donde el patrimonio yupanquiano dialoga con la memoria del país.

Casa Museo Atahualpa Yupanqui, también conocida como Agua Escondida
Museo Atahualpa Yupanqui Foto: Instagram @delpilarestancia

La casa no solo conserva recuerdos personales. También funciona como un centro de identidad cultural. La Fundación fue creada por el propio Atahualpa en mayo de 1987 y, desde entonces, trabaja en acciones de protección del patrimonio cultural argentino y latinoamericano. En palabras recogidas por la Fundación, Yupanqui imaginaba ese lugar como un sitio para quienes amaran la ecología, la naturaleza, la botánica, los idiomas antiguos y la tradición.

Ese dato cambia la forma de mirar el museo: Agua Escondida no fue solo una vivienda. Fue un proyecto cultural pensado para sobrevivir al artista y seguir transmitiendo su manera de entender la Argentina.

Cerro Colorado, un territorio sagrado de historia y naturaleza

El magnetismo del museo también se explica por el lugar donde está emplazado. Cerro Colorado es reconocido por su valor arqueológico y cultural. La zona fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1961 y área natural protegida de la provincia de Córdoba en 1992, según CILSA.

En Cerro Colorado, al norte de Córdoba
Museo Atahualpa Yupanqui Foto: Instagram @delpilarestancia

Allí se encuentra uno de los centros arqueológicos más importantes del país, con pinturas rupestres distribuidas en más de cien aleros. CILSA indica que existen alrededor de 3.000 pictografías rupestres, con una antigüedad estimada de entre 500 y 1.500 años, vinculadas a pueblos Comechingones y Sanavirones.

Ese pasado profundo convive con la figura de Yupanqui. Antes de que el cantor eligiera Cerro Colorado, esas sierras ya guardaban memoria. Después de él, el lugar sumó otra capa de sentido: la de un artista que supo escuchar el lenguaje de la tierra y transformarlo en canción.

El Sendero El Silencio: caminar por donde nacían las canciones

La experiencia no termina dentro de la casa. Después de recorrer el museo, los visitantes pueden emprender la caminata por el Sendero El Silencio, incluido en el valor de la entrada, según Córdoba Turismo. Ese camino reproduce parte del recorrido que Yupanqui transitaba para inspirarse y escribir canciones.

A lo largo del circuito aparecen piedras con pequeñas estrofas y frases, mientras acompaña el sonido del río de Los Tártagos. Es uno de esos paseos donde el atractivo no está solo en llegar, sino en bajar el ritmo. Allí, el silencio no es ausencia: es una forma de escuchar.

Atahualpa YupanquiMuseosTurismoCórdoba
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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