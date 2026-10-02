Cosquín 2027 confirmó su grilla completa: Abel Pintos, Soledad y Luciano Pereyra, las grandes figuras de las nueve lunas

Grilla de Cosquín Folklore 2027. Foto: -

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el evento más emblemático y convocante de la música popular argentina, ya reveló la esperada programación completa de su edición número 67 y generó una enorme expectativa entre los fanáticos de todo el país. La histórica Plaza Próspero Molina volverá a reunir a las máximas figuras del género durante nueve noches inolvidables, con una grilla que combina artistas consagrados y nuevas generaciones. Entre los nombres más destacados aparecen Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Los Tekis y Nahuel Pennisi, en una propuesta que promete emociones, tradición y espectáculos de primer nivel.

Del 23 al 31 de enero, la ciudad de Cosquín, Córdoba, se transformará en el epicentro cultural y turístico del verano argentino. Más allá de los shows principales, el festival ofrecerá una experiencia completa para quienes visiten el Valle de Punilla, con una extensa peatonal repleta de propuestas gastronómicas, artesanías regionales, espectáculos callejeros y actividades para toda la familia. Las tradicionales peñas folklóricas, distribuidas en distintos puntos de la ciudad, permitirán disfrutar de música en vivo hasta la madrugada, mientras que restaurantes, parrillas y espacios recreativos convertirán cada jornada en una verdadera celebración.

Del 23 al 31 de enero, la ciudad de Cosquín, Córdoba, se transformará en el epicentro cultural y turístico del verano argentino. Foto: Cosquín Prensa

Grilla Cosquín 2027 día por día

Primera Luna: sábado 23 de enero

Campedrinos (Consagración Cosquín 2026)

Tabaleros

Wara Calpanchay (Revelación Cosquín 2026)

Solista Vocal (Pre Cosquín 2027)

Raúl Lavié y Quinteto

Néstor Garnica

Solista de Malambo Femenino (Pre Cosquín 2027)

Delegación de Perú

Soledad

Soledad Pastorutti. Foto: Instagram.

Segunda Luna: domingo 24 de enero

Juan Fuentes

Víctor Heredia: 80 años

Conjunto Instrumental (Pre Cosquín 2027)

Natalia Pastorutti

Delegación de Paraguay

Yoel Hernández

Orozco-Barrientos

Los Nocheros

El Indio Lucio Rojas

Los Nocheros se presentan en la Segunda Luna del Festival.

Tercera Luna: lunes 25 de enero

Guitarreros

Canción con Todos (Lito Vitale, Valentino Merlo, Natalie Pérez, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa)

Conjunto Vocal (Pre Cosquín 2027)

Lucía Ceresani

Delegación de Córdoba

Juanjo Abregú

Tucumanos (Por Siempre Tucu, Enrique y Tomás Olmos)

Agustín Bernasconi

Christian Herrera

Luciano Pereyra

Luciano Pereyra es la estrella de la Tercera Luna de Cosquín 2027. Foto: Luciano Pereyra en Instagram

Cuarta Luna: martes 26 de enero

Ahyre

Maggie Cullen

Pareja Baile Estilizado (Pre Cosquín 2027)

Delegación de Catamarca

Mery Murúa

Solista Malambo Masculino (Pre Cosquín 2027)

Cristian Capurelli

José Luis Aguirre

Juan Manuel Bilat (Destacado Espectáculos Callejeros 2026)

Abel Pintos

Abel Pintos es la estrella de la Cuarta Luna del Cosquín 2027.

Quinta Luna: miércoles 27 de enero

Los de Imaguaré: 50 años (invitados: Nahuel Pennisi y Los Alonsitos)

Canción Inédita (Pre Cosquín 2027)

Malena Garnica

Dúo Palma Sandoval (A Pocho Sosa)

Delegación de Uruguay

Ceibo

Conjunto de Baile (Pre Cosquín 2027)

Manu Estrada

Los Jaivas

Lázaro Caballero

Sexta Luna: jueves 28 de enero

Nahuel Pennisi

Zamba Quipildor: 60 años (invitados: Darío Volonté y Coro de Cosquín)

Delegación de Bolivia

Dúo Vocal (Pre Cosquín 2027)

Paola Bernal

Pareja Tradicional (Pre Cosquín 2027)

Micaela Chauque

Leandro Lovato

Bruno Arias

Paquito Ocaño

Los Tekis

Los Tekis son estrellas de la Sexta Luna del festival. Foto: Instagram Los Tekis

Séptima Luna: viernes 29 de enero

Nombradores del Alba

Los 4 de Córdoba

Los Manseros Santiagueños

Solista Vocal (Pre Cosquín 2027)

Yamila Cafrune

Expresión Oral Folklórica (Pre Cosquín 2027)

Cuti y Roberto Carabajal

Chaqueño Palavecino

Chaqueño Palavecino

Octava Luna: sábado 30 de enero

Las Dos Miradas (Peteco Carabajal y Horacio Banegas)

Hugo Díaz 100 años (Mavi Díaz, José Colángelo, Franco Luciani, Peteco Carabajal, Las Folkies y Ballet Oficial de Cosquín)

La Callejera

Delegación de Buenos Aires

Conjunto de Malambo (Pre Cosquín 2027)

Delegación de Japón

Solista Instrumental (Pre Cosquín 2027)

Destino San Javier

Adriana Rojas

Q’ Lokura

Q'Lokura, banda de música. Foto: prensa.

Novena Luna: domingo 31 de enero