Cosquín 2027 confirmó su grilla completa: Abel Pintos, Soledad y Luciano Pereyra, las grandes figuras de las nueve lunas

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el evento más emblemático y convocante de la música popular argentina, ya reveló la esperada programación completa de su edición número 67 y generó una enorme expectativa entre los fanáticos de todo el país. La histórica Plaza Próspero Molina volverá a reunir a las máximas figuras del género durante nueve noches inolvidables, con una grilla que combina artistas consagrados y nuevas generaciones. Entre los nombres más destacados aparecen Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Los Tekis y Nahuel Pennisi, en una propuesta que promete emociones, tradición y espectáculos de primer nivel.
Del 23 al 31 de enero, la ciudad de Cosquín, Córdoba, se transformará en el epicentro cultural y turístico del verano argentino. Más allá de los shows principales, el festival ofrecerá una experiencia completa para quienes visiten el Valle de Punilla, con una extensa peatonal repleta de propuestas gastronómicas, artesanías regionales, espectáculos callejeros y actividades para toda la familia. Las tradicionales peñas folklóricas, distribuidas en distintos puntos de la ciudad, permitirán disfrutar de música en vivo hasta la madrugada, mientras que restaurantes, parrillas y espacios recreativos convertirán cada jornada en una verdadera celebración.
Grilla Cosquín 2027 día por día
Primera Luna: sábado 23 de enero
- Campedrinos (Consagración Cosquín 2026)
- Tabaleros
- Wara Calpanchay (Revelación Cosquín 2026)
- Solista Vocal (Pre Cosquín 2027)
- Raúl Lavié y Quinteto
- Néstor Garnica
- Solista de Malambo Femenino (Pre Cosquín 2027)
- Delegación de Perú
- Soledad
Segunda Luna: domingo 24 de enero
- Juan Fuentes
- Víctor Heredia: 80 años
- Conjunto Instrumental (Pre Cosquín 2027)
- Natalia Pastorutti
- Delegación de Paraguay
- Yoel Hernández
- Orozco-Barrientos
- Los Nocheros
- El Indio Lucio Rojas
Tercera Luna: lunes 25 de enero
- Guitarreros
- Canción con Todos (Lito Vitale, Valentino Merlo, Natalie Pérez, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa)
- Conjunto Vocal (Pre Cosquín 2027)
- Lucía Ceresani
- Delegación de Córdoba
- Juanjo Abregú
- Tucumanos (Por Siempre Tucu, Enrique y Tomás Olmos)
- Agustín Bernasconi
- Christian Herrera
- Luciano Pereyra
Cuarta Luna: martes 26 de enero
- Ahyre
- Maggie Cullen
- Pareja Baile Estilizado (Pre Cosquín 2027)
- Delegación de Catamarca
- Mery Murúa
- Solista Malambo Masculino (Pre Cosquín 2027)
- Cristian Capurelli
- José Luis Aguirre
- Juan Manuel Bilat (Destacado Espectáculos Callejeros 2026)
- Abel Pintos
Quinta Luna: miércoles 27 de enero
- Los de Imaguaré: 50 años (invitados: Nahuel Pennisi y Los Alonsitos)
- Canción Inédita (Pre Cosquín 2027)
- Malena Garnica
- Dúo Palma Sandoval (A Pocho Sosa)
- Delegación de Uruguay
- Ceibo
- Conjunto de Baile (Pre Cosquín 2027)
- Manu Estrada
- Los Jaivas
- Lázaro Caballero
Sexta Luna: jueves 28 de enero
- Nahuel Pennisi
- Zamba Quipildor: 60 años (invitados: Darío Volonté y Coro de Cosquín)
- Delegación de Bolivia
- Dúo Vocal (Pre Cosquín 2027)
- Paola Bernal
- Pareja Tradicional (Pre Cosquín 2027)
- Micaela Chauque
- Leandro Lovato
- Bruno Arias
- Paquito Ocaño
- Los Tekis
Séptima Luna: viernes 29 de enero
- Nombradores del Alba
- Los 4 de Córdoba
- Los Manseros Santiagueños
- Solista Vocal (Pre Cosquín 2027)
- Yamila Cafrune
- Expresión Oral Folklórica (Pre Cosquín 2027)
- Cuti y Roberto Carabajal
- Chaqueño Palavecino
Octava Luna: sábado 30 de enero
- Las Dos Miradas (Peteco Carabajal y Horacio Banegas)
- Hugo Díaz 100 años (Mavi Díaz, José Colángelo, Franco Luciani, Peteco Carabajal, Las Folkies y Ballet Oficial de Cosquín)
- La Callejera
- Delegación de Buenos Aires
- Conjunto de Malambo (Pre Cosquín 2027)
- Delegación de Japón
- Solista Instrumental (Pre Cosquín 2027)
- Destino San Javier
- Adriana Rojas
- Q’ Lokura
Novena Luna: domingo 31 de enero
- Dúo Coplanacu
- Carafea
- Delegación de España
- Pachi Herrera
- Entrega de Premios
- Fabricio Rodríguez
- Radamel
- Florián
- Trueno