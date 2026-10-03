comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Subió a revisar el tanque de agua, cayó siete metros y murió: investigan el accidente doméstico en La Plata

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 25 entre 72 y 73 en el municipio bonaerense de La Plata. Si bien fue trasladado al Hospital San Martín, pocos minutos después, falleció.

Canal 26 | Policiales
Por Canal 26 | Policiales
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Un hombre cayó del techo de su casa en La Plata unos siete metros y murió.
Un hombre cayó del techo de su casa en La Plata unos siete metros y murió. Foto: Google Maps
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En las últimas horas de este viernes 2 de octubre, se reportó la muerte de un hombre en el municipio bonaerense de La Plata. El vecino se encontraba en el techo de su casa ubicada en la calle 25 entre 72 y 73 del barrio Los Altos de San Lorenzo cuando de un momento a otro cayó al vacío y falleció.

Las autoridades policiales del partido indicaron que se trataba de un hombre de 66 años llamado David Romero. La víctima subió al techo de su vivienda para chequear el funcionamiento de su tanque de agua debido a un inconveniente técnico, según lo que habría expresado su esposa Nélida a los agentes. El peritaje primario indicó que el hombre sufrió una caída de siete metros.

Qué pasó con el hombre que subió al techo de su casa en La Plata y cayó al vacío

Tras el accidente, los vecinos y los familiares de la víctima llamaron al 911 y, a los pocos minutos, llegó a la escena del hecho una ambulancia de emergencia que ordenó su traslado al Hospital San Martín.

Si bien los médicos intentaron estabilizar al paciente, finalmente falleció tiempo después en el centro de salud a causa de las severas heridas que le ocasionó la caída.

Contenido Recomendado

Video:entraron armados a una carnicería, amenazaron a los dueños y se robaron distintos cortes de carne

Video: entraron armados a una carnicería, amenazaron a los dueños y se robaron distintos cortes de carne

Su camioneta cayó a un arroyo, denunció que se la habían robado y terminó preso:las cámaras revelaron la mentira

Su camioneta cayó a un arroyo, denunció que se la habían robado y terminó preso: las cámaras revelaron la mentira
Un hombre cayó del techo de su casa en La Plata y murió
Un hombre tenía 66 años y fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata, pero al cabo de unos minutos falleció. Foto: Hospital San Martín

En este momento, la investigación por el hecho está en curso. Se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10, de acuerdo a 0221.

El objetivo de la fiscalía es determinar en qué circunstancias se dio la caída y el posterior accidente fatal de Romero. La causa fue caratulada con la calificación de “muerte por accidente”.

Robo en una carnicería en La Plata: se llevaron dinero y hasta cortes de carne

Este jueves 1 de octubre se reportó también en el barrio Los Altos de San Lorenzo de La Plata un insólito y violento robo en una carnicería. El local había abierto hacía apenas dos meses y sus dueños fueron víctimas de un asalto que los dejó sin el dinero recaudado durante toda esa jornada.

La secuencia del robo quedó grabada por completo gracias a una cámara de seguridad dispuesta en el negocio. Allí se puede observar cómo a plena luz del día dos delincuentes bajan de un auto color blanco y con armas de fuego comienzan a amenazar a los presentes (dos adultos y dos menores de edad) entre los que se encontraban los dueños.

Además, se ve que no solo se llevan el dinero de la caja registradora, los ladrones también aprovecharon para robarse diferentes cortes de carnes dispuestos en los mostradores de venta. Según el video, el asalto duró poco más de un minuto. Al capturar todo el motín, los delincuentes escaparon del lugar en el vehículo que habían estacionado en la puerta. Hasta el momento, ambos maleantes permanecen prófugos de la Justicia.

En tanto, los dueños de la carnicería, ubicada entre las calles 16 y 18, realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Octava de La Plata y entregaron el material fílmico a las autoridades para que sea más sencillo identificar a los sospechosos.

La PlataAccidenteMuerte
Canal 26 | Policiales
Canal 26 | Policiales

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte la información más precisa sobre el ámbito policial, la seguridad y el mundo judicial. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a la inyección letal y cómo avanza la investigación

    Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a la inyección letal y cómo avanza la investigación

  2. Tenía 22 años, quería convertirse en estrella de Hollywood y su muerte aún es un misterio:la enigmática historia de La Dalia Negra

    Tenía 22 años, quería convertirse en estrella de Hollywood y su muerte aún es un misterio: la enigmática historia de La Dalia Negra

  3. El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre:la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO

    El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre: la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO

  4. La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia:cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

    La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia: cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

  5. Asesinó a 7 hombres en un año, la ejecutaron en 2002 y se hizo conocida como “La Dama de la Muerte”:la oscura historia de Aileen Wuornos

    Asesinó a 7 hombres en un año, la ejecutaron en 2002 y se hizo conocida como “La Dama de la Muerte”: la oscura historia de Aileen Wuornos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina ya tiene 12 cazas F-16:la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Argentina ya tiene 12 cazas F-16: la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Brasil vota entre Lula y Bolsonaro, mientras Argentina observa de reojo con vistas a la reforma del Mercosur

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Cambios en el Ministerio de Capital Humano:Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y ya tiene reemplazante

Economía

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Bono de $70.000 para jubilados ANSES:quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

Cuentas de argentinos en Estados Unidos:qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre:cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

Internacionales

Marea roja y marcha de motos:Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil antes de las elecciones

Marea roja y marcha de motos: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil antes de las elecciones

Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país

Giro geopolítico:Trump desvía 52 millones de dólares destinados a Europa a 4 países de Latinoamérica

Inundaciones en España:una mujer de 102 años murió tras una histórica riada en Albacete