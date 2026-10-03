Subió a revisar el tanque de agua, cayó siete metros y murió: investigan el accidente doméstico en La Plata

Un hombre cayó del techo de su casa en La Plata unos siete metros y murió. Foto: Google Maps

En las últimas horas de este viernes 2 de octubre, se reportó la muerte de un hombre en el municipio bonaerense de La Plata. El vecino se encontraba en el techo de su casa ubicada en la calle 25 entre 72 y 73 del barrio Los Altos de San Lorenzo cuando de un momento a otro cayó al vacío y falleció.

Las autoridades policiales del partido indicaron que se trataba de un hombre de 66 años llamado David Romero. La víctima subió al techo de su vivienda para chequear el funcionamiento de su tanque de agua debido a un inconveniente técnico, según lo que habría expresado su esposa Nélida a los agentes. El peritaje primario indicó que el hombre sufrió una caída de siete metros.

Qué pasó con el hombre que subió al techo de su casa en La Plata y cayó al vacío

Tras el accidente, los vecinos y los familiares de la víctima llamaron al 911 y, a los pocos minutos, llegó a la escena del hecho una ambulancia de emergencia que ordenó su traslado al Hospital San Martín.

Si bien los médicos intentaron estabilizar al paciente, finalmente falleció tiempo después en el centro de salud a causa de las severas heridas que le ocasionó la caída.

Un hombre tenía 66 años y fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata, pero al cabo de unos minutos falleció. Foto: Hospital San Martín

En este momento, la investigación por el hecho está en curso. Se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10, de acuerdo a 0221.

El objetivo de la fiscalía es determinar en qué circunstancias se dio la caída y el posterior accidente fatal de Romero. La causa fue caratulada con la calificación de “muerte por accidente”.

Robo en una carnicería en La Plata: se llevaron dinero y hasta cortes de carne

Este jueves 1 de octubre se reportó también en el barrio Los Altos de San Lorenzo de La Plata un insólito y violento robo en una carnicería. El local había abierto hacía apenas dos meses y sus dueños fueron víctimas de un asalto que los dejó sin el dinero recaudado durante toda esa jornada.

La secuencia del robo quedó grabada por completo gracias a una cámara de seguridad dispuesta en el negocio. Allí se puede observar cómo a plena luz del día dos delincuentes bajan de un auto color blanco y con armas de fuego comienzan a amenazar a los presentes (dos adultos y dos menores de edad) entre los que se encontraban los dueños.

Además, se ve que no solo se llevan el dinero de la caja registradora, los ladrones también aprovecharon para robarse diferentes cortes de carnes dispuestos en los mostradores de venta. Según el video, el asalto duró poco más de un minuto. Al capturar todo el motín, los delincuentes escaparon del lugar en el vehículo que habían estacionado en la puerta. Hasta el momento, ambos maleantes permanecen prófugos de la Justicia.

En tanto, los dueños de la carnicería, ubicada entre las calles 16 y 18, realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Octava de La Plata y entregaron el material fílmico a las autoridades para que sea más sencillo identificar a los sospechosos.