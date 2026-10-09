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Así es por dentro la casa de Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin: ambientes amplios, pileta y muebles de madera

Luca Martin mostró rincones de la casa familiar que comparte entre los universos de Nancy Dupláa y Matías Martin: ambientes amplios, decoración con madera, mucha luz natural y un jardín con pileta que se lleva todas las miradas.

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Luca Martin
Casa de Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin Foto: @justlucam en Instagram
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Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, compartió distintas imágenes de momentos compartidos junto a su familia. de esa manera, permitió ver ambientes de su hogar, incluyendo el exterior y la decoración interior, donde la madera es protagonista. Aparecen también espacios abiertos y luminosos.

El joven ha trabajado en los medios en más de una ocasión. Incluso, se unió a su padre en El Legado. Desde 2022 publica imágenes en las casas de su padre y de su madre, ya que su convivencia es dentro de una familia ensamblada.

Luca Martin
Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin. Foto: @justlucam en Instagram

Grandes ambientes y luz natural: los pilares del diseño de la casa

Los ambientes de su hogar mantienen una distribución amplia y perciben abundante luz natural, con una sensación cálida que aportan los muebles y revestimientos de madera. De esta forma, resulta en una decoración cómoda con elementos tradicionales que acompañan el ambiente a la perfección.

Casa de Luca Martin
Luca Martin junto a su gato en su hogar. Foto: @justlucam en instagram

La propiedad cuenta con espacios especiales para recibir visitas donde suele posar junto a sus padres, hermanos y parejas en momentos de óseo y encuentro, donde aquellos sectores se convierten en escenarios de reuniones y celebraciones. Las postales se han tomado en distintos momentos y son parte del registro personal de Luca Martin en redes.

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Ronaldo y sus hijos
Casa de Luca Martin
La casa cuenta con espacios especiales para recibir visitas donde suele posar junto a sus padres, hermanos y parejas en momentos de óseo y encuentro. Foto: @justlucam en instagram

La pileta con detalles de madera, la gran atracción del jardín

El elemento que se destaca en la mayor parte de los ambientes del hogar de Luca Martin es la madera. Su presencia aparece en muebles y elementos varios del interior, permitiendo así generar una estética cálida, en especial en sectores destinados al descanso y las reuniones sociales.

Además, los ambientes se mantienen iluminados por las paredes y superficies pintadas de tonos claros. Las aberturas, por su parte, favorecen el ingreso de luz durante el día y generan una conexión visual fuerte entre el interior y el espacio exterior. La decoración prioriza la simpleza y la amplitud del hogar.

Casa de Luca Martin
Casa de Luca Martin Foto: @justlucam en instagram

El aire libre protagoniza gran parte de las imágenes compartidas por Luca en sus redes sociales. Allí organiza gran parte de los encuentros familiares en un entorno más relajado junto a la vegetación que acompaña al ambiente gracias a los espacios abiertos, dándole así otra dimensión a la vivienda.

Casa de Luca Martin
Amigos de Luca Martin, compartido en su Instagram, donde puede verse detrás una amplia biblioteca. Foto: @justlucam en instagram

Hijo de una familia ensamblada: cómo es la convivencia familiar de Luca Martin

La convivencia familiar de Luca Martin suele ser muy amena, según las postales que ha compartido en redes sociales. Si bien creció en una familia ensamblada, la relación con sus padres es muy buena.

Casa de Luca Martin
Luca comparte tiempo con dos familias: la que construyó Nancy Dupláa con Pablo Echarri y la que formó Matías Martin junto a Natalia Graziano. Foto: @justlucam en instagram

Actualmente, Luca sigue vinculado al ámbito de la comunicación, en particular al periodismo, la radio y la industria cinematográfica. Inició su trayectoria laboral junto a su padre desde muy temprana edad y, con el tiempo, fue construyendo su propio recorrido como presentador y analista, además de involucrarse en iniciativas relacionadas con la interpretación.

Por último, sus redes sociales ofrecen de vez en cuando un vistazo a su faceta más íntima, mostrando momentos cotidianos y experiencias compartidas con sus seres queridos.

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