A días del estreno de “Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha”, todo lo que hay que saber para entender la precuela

Qué hay que saber para ver Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha Foto: BF Entertainment

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha es una precuela de esta saga de libros escrita por Suzanne Collins que ha sido convertida en películas a lo largo de los años. Se trata de un “juego” en el que 12 niños y niñas de cada uno de los distritos de un país futurista y distópico llamado Panem pelean a muerte y queda sólo un sobreviviente. Este 18 de noviembre es el pre-estreno y su estreno se da finalmente el día 19 de noviembre en los cines de toda la Argentina.

El primer libro, Los Juegos del Hambre, salió en el año 2008 y fue convertido en película en el año 2012. Así sucesivamente, la autora fue lanzando 5 libros con sus respectivas películas y juntando fanáticos y fanáticas alrededor de todo el mundo; una comunidad que prevalece hasta el día de hoy.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha. Foto: BF Entertainment

¿Qué hay que saber para ir a ver Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha?

Para entender la nueva película, conviene conocer el mundo de Panem, el funcionamiento de los Juegos y la historia de algunos personajes clave que aparecen en la saga.

El universo de Panem

La historia transcurre en Panem, un país distópico dividido en 12 distritos, ordenados desde los más ricos hasta los más pobres. Todos están controlados por el Capitolio, la ciudad donde gobierna el presidente y desde donde se organizan los Juegos del Hambre.

Cada año se celebra una competencia mortal en la que participan 24 tributos: un chico y una chica de cada distrito. Los participantes son elegidos por sorteo y, a medida que crecen, sus nombres ingresan más veces en la selección.

Los tributos reciben la ayuda de un mentor o mentora, generalmente un ganador de ediciones anteriores de su mismo distrito.

Además, cada 25 años se realiza una edición especial llamada Vasallaje de los Veinticinco, con reglas diferentes y aún más crueles.

Las películas principales

Antes de la nueva entrega, la historia estuvo centrada en Katniss Everdeen, la joven que se ofrece como voluntaria para reemplazar a su hermana Prim, quien había sido seleccionada para participar en los Juegos.

Jennifer Lawrence protagonizó las primeras películas de la saga Los Juegos del Hambre. Foto: IMDb

Junto a Katniss también es elegido Peeta Mellark, el hijo de un panadero con quien mantiene una relación compleja a lo largo de la saga.

El orden de las películas es:

Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre: En llamas. Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1. Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2.

Las precuelas de Suzanne Collins

Años después de terminar la historia de Katniss, Suzanne Collins publicó dos novelas que funcionan como precuelas:

Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

La primera muestra la juventud de Coriolanus Snow, mucho antes de convertirse en presidente de Panem.

Como estudiante del Capitolio, Snow es asignado como mentor de Lucy Gray Baird, una tributo del Distrito 12. Entre ambos surge una relación sentimental marcada por la ambición, los secretos y la tragedia, mientras se consolida el modelo de los Juegos del Hambre tal como se conoce en la saga principal.

Lucy Gray Bird es la tributo del Distrito 12 con quien Snow mantiene una complicada relación. Foto: Fotos oficiales

¿Quién es Haymitch Abernathy?

El protagonista de Amanecer en la Cosecha es Haymitch Abernathy, un personaje muy conocido por los fanáticos de la saga.

Años después de los hechos narrados en esta nueva película, Haymitch se convertirá en el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, desempeñando un papel fundamental en la revolución contra el Capitolio.

Antes de convertirse en mentor, Haymitch era un joven del Distrito 12 que soñaba con construir una vida junto a su novia, Lenore Dove.

El protagonista de Amanecer en la Cosecha es Haymitch Abernathy, un personaje muy conocido por los fanáticos de la saga. Foto: Lionsgate

Sin embargo, sus planes se derrumban cuando es seleccionado para participar en una edición especial de los Juegos: el segundo Vasallaje de los 25. A partir de allí, su vida cambia para siempre.

¿Dónde encaja Amanecer en la Cosecha?

La historia se sitúa décadas antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss y narra los hechos relacionados con el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición histórica de los Juegos del Hambre.

La novela y la película exploran cómo Haymitch sobrevivió a esa competencia, qué perdió en el camino y cómo esos acontecimientos moldearon al hombre que más tarde ayudaría a liderar la resistencia contra el Capitolio.

En resumen, para disfrutar plenamente de Amanecer en la Cosecha alcanza con conocer tres elementos clave: cómo funcionan los Juegos del Hambre, quién es Coriolanus Snow y, sobre todo, cuál fue la historia de Haymitch Abernathy, el mentor que años después acompañará a Katniss y Peeta en su lucha contra el régimen de Panem.