Detuvieron a Emanuel Noir, líder de “Ke Personajes”, tras protagonizar un incidente en Concepción del Uruguay

Emanuel Noir. Foto: Instagram/emanuelnoir.

Emanuel Noir, el líder de Ke Personajes, fue detenido en la puerta del casino de Concepción del Uruguay luego de protagonizar un violento episodio.

Medios entrerrianos aseguraron que el líder del grupo de cumbia agredió a un policía que se encontraba haciendo adicionales en el lugar, y que le produjo heridas en la cara por los anillos que llevaba puestos.

Emanuel Noir. Foto: Instagram/emanuelnoir.

El episodio se habría desencadenado cuando el músico intentó ingresar al establecimiento, que se encontraba cerrado.

Tras discutir y pegarle a la persona que el impidió el acceso, fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Emanuel Noir, Ke Personajes. Foto Instagram @manuelnoir

Noir, que días atrás había sido noticia por interpretar el Himno a Concepción del Uruguay junto a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindados 2 y el Coro Estable Municipal, en un emotivo acto, será indagado en las próximas horas.

Además, su nombre aparece como el señalado para ser parte del show de la final de la Copa Sudamericana, que tendrá como protagonistas a Boca y a Atlético Mineiro.