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Nació como fonda en 1915, cerró en 2000 y se recuperó en 2005: hoy es un bodegón de CABA con 111 años y una insólita leyenda

Comenzó como una fonda, se transformó en el almacén de una familia de inmigrantes españoles y estuvo a punto de perder su identidad. Hoy conserva muebles originales, recetas tradicionales y una historia de amor que todavía despierta curiosidad.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Bar de Cao
Bar de Cao: un bodegón porteño con 111 años de historia Foto: Instagram @bareslosnotables
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En una esquina de San Cristóbal, un bodegón conserva las huellas de una ciudad que ya no existe. Sus muebles y una caja registradora fileteada recuerdan cuando los almacenes también eran puntos de reunión.

Se trata del Bar de Cao, en avenida Independencia y Matheu. Nació como fonda en 1915, pasó a manos de una familia de inmigrantes asturianos en 1930 y cerró alrededor de 2000. Su recuperación, iniciada en 2005, permitió rescatar parte de una historia que en 2026 cumple 111 años.

De una fonda de 1915 al almacén de una familia asturiana

A principios del siglo XX, Buenos Aires crecía con la inmigración. Las fondas ofrecían platos sencillos a trabajadores y vecinos, mientras que los almacenes vendían alimentos, bebidas y productos cotidianos.

En ese contexto nació el establecimiento que más tarde sería conocido como Bar de Cao. El cambio decisivo llegó en 1930, cuando integrantes de la familia Cao, provenientes de San Tirso de Abres, Asturias, quedaron al frente del negocio, entonces llamado La Armonía.

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Bar de Cao
Bar de Cao: un clásico porteño que conserva su esencia desde 1915 Foto: Instagram @bareslosnotables

Julio, Vicente y José, conocido como Pepe, combinaron almacén y despacho de bebidas. La entrada de la esquina conducía al sector de mercaderías; por Matheu se accedía al salón donde los clientes podían comer y conversar. Ambos ambientes estaban comunicados.

Los hermanos también vivían en el piso superior, por lo que aquel local fue, durante décadas, comercio y hogar. Incluso uno de ellos celebró allí su casamiento.

Cerró alrededor de 2000 y comenzó a recuperarse en 2005

En 1971, Julio se apartó de la sociedad y sus hermanos continuaron con el negocio. Pero la muerte de Vicente Cao en 1999 marcó un punto de inflexión. Pepe siguió trabajando durante algunos meses antes de cerrar el almacén y regresar a España.

Bar de Cao
Fachada del Bar de Cao: una esquina histórica de Buenos Aires Foto: Instagram @bareslosnotables

Así terminó una etapa de aproximadamente 70 años de presencia familiar. El lugar volvió a funcionar bajo otras administraciones entre 2001 y 2004, aunque sufrió modificaciones, incluida la eliminación de la separación entre almacén y salón.

En 2005 comenzó una recuperación enfocada en conservar su identidad histórica. El Bar de Cao logró mantener objetos originales y, en 2015, celebró su centenario.

La caja registradora y la leyenda de las escobas del amor

Visitar el bodegón es encontrarse con vitrinas, balanzas, estanterías, pisos de baldosas calcáreas, una mesada de mármol y una antigua caja registradora fileteada. Son recuerdos materiales de una época en que comprar alimentos y compartir una charla podían formar parte de la misma visita.

También sobrevive una curiosa historia oral. Según un relato de los hermanos Cao recuperado por el periodista Carlos Cantini, hacia 1940 un vendedor gallego llamado Luis regalaba escobas nuevas a mujeres que habían atravesado desengaños amorosos. El gesto aludía al refrán “Escoba nueva barre bien”.

Sin embargo, Luis estaba enamorado de Esther y guardaba una escoba para ella. Cuando quiso entregársela, supo que estaba por casarse con otro hombre. Es una leyenda transmitida por los antiguos dueños, no un hecho comprobado de forma independiente, pero expresa la memoria sentimental del barrio.

Dónde queda el Bar de Cao y qué se puede comer

El Bar de Cao está en avenida Independencia 2400, esquina Matheu, en San Cristóbal, y forma parte del circuito de Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires. Su propuesta conserva sabores clásicos de bodegón, como tortilla española, picadas, fiambres y rabas.

Más allá del menú, su atractivo está en lo que sobrevivió al cierre y a las transformaciones: un rincón de Buenos Aires donde la inmigración, la vida familiar y las historias de vecinos siguen presentes detrás del mostrador.

TurismoBodegonesSan Cristobal
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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