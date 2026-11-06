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Antonella Kruger y Leo Damario llegan al Festival de Cine de Mar del Plata con “Solo Fanáticos”: cuándo y dónde ver la película gratis

La producción, protagonizada por la actriz y dirigida por su pareja, superó los 10.000 espectadores en Flixxo y recibió una mención honorífica en el FIDIG. Además de la proyección, Damario participará de una charla sobre nuevas formas de producción audiovisual.

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Antonella Kruger y Leo Damario llegan al Festival de Cine de Mar del Plata con “Solo Fanáticos”
Antonella Kruger y Leo Damario llegan al Festival de Cine de Mar del Plata con “Solo Fanáticos”. Foto: Prensa Antonella Kruger y Leo Damario
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Antonella “China” Kruger y Leo Damario participan de la 41° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con Solo Fanáticos, la séptima película del director argentino. La producción, que ya superó los 10.000 espectadores en la plataforma Flixxo, tendrá una función gratuita el próximo miércoles 11 de noviembre en el Teatro Municipal Colón.

Protagonizada por Kruger, la película cuenta con un elenco integrado por Nacha Guevara, Emilia Attias, Benjamín Vicuña y Rafael Spregelburd, entre otros artistas. La música está a cargo de Carca.

La historia aborda cuestiones vinculadas con el deseo, la identidad, la maternidad y la exposición personal en las plataformas digitales. Su recorrido incluye una mención honorífica en el FIDIG, además de los espectadores alcanzados en Flixxo.

La función en Mar del Plata está programada para el miércoles 11 de noviembre a las 19:30 con entrada gratuita en el Teatro Municipal Colón.

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Antonella Kruger y Leo Damario llegan al Festival de Cine de Mar del Plata con “Solo Fanáticos”
Antonella Kruger y Leo Damario llegan al Festival de Cine de Mar del Plata con “Solo Fanáticos”. Foto: Prensa Antonella Kruger y Leo Damario

Antonella Kruger y Leo Damario, entre el cine y los encuentros del festival

La pareja, que comparte proyectos artísticos además de su relación personal, se encuentra alojada en el Hotel Costa Galana durante su estadía en la ciudad. En el marco del festival, ambos coincidieron con figuras como Cecilia Roth, Eda Bustamante, Esmeralda Mitre, Eva de Dominici y Nai Awada, así como con referentes del sector audiovisual e institucional.

Kruger, quien fue Miss Argentina, también llamó la atención por su elección de vestuario: un vestido negro de Abracadabra Boutique, con detalles de corsetería, una extensa cola y una estola.

Por su parte, Damario suma con Solo Fanáticos su séptimo largometraje a una trayectoria que incluye películas como Olympia, Bohemia y Resentimental. También realizó Victoria, psicóloga vengadora, producción reconocida con el Premio Cóndor de Plata a Mejor Serie Corta.

Antonella Kruger y Leo Damario llegan al Festival de Cine de Mar del Plata con “Solo Fanáticos”
Antonella Kruger y Leo Damario llegan al Festival de Cine de Mar del Plata con “Solo Fanáticos”. Foto: Prensa Antonella Kruger y Leo Damario

Leo Damario participará de una charla sobre nuevas formas de producir cine

Además de presentar su película, Damario participará el martes 10 de noviembre a las 16 de la charla “Nuevas formas de producción”, que se realizará en Chauvin Centro de Creación. La actividad, impulsada a partir de una propuesta desarrollada junto a Diego Marambio, referente de Film Commission, estará centrada en los modelos de financiamiento y producción audiovisual.

La edición 2026 del festival tiene como película inaugural a Caballo salvaje nueve (Wild Horse Nine), dirigida por Martin McDonagh, con un elenco que incluye a John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits y Parker Posey.

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