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Guía rápida del kalanchoe, la suculenta de pocos cuidados que crece en Chiclayo, la ciudad peruana donde vivió el Papa León XIV

Es una de las plantas más populares y su atractivo está en sus flores de diferentes tonalidades, sus hojas carnosas y, especialmente, en la facilidad con la que puede cultivarse.

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Cómo cuidar un kalanchoe: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses.
Cómo es la planta que se relaciona con Chiclayo, la ciudad peruana donde vivió el papa León XIV. Foto: Foto: Gemini
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La visita del papa León XIV a la Argentina vuelve a poner la atención sobre Perú, el país al que viajará después de su paso por territorio argentino. Entre los destinos previstos se encuentra Chiclayo, una ciudad en la que vivió durante varios años y donde se destaca el kalanchoe, una de las plantas más populares.

El atractivo de esta especie está en sus flores de diferentes tonalidades, sus hojas carnosas y, especialmente, en la facilidad con la que puede cultivarse. Se trata de una suculenta que no demanda grandes esfuerzos de mantenimiento y que puede convertirse en una buena alternativa para decorar distintos ambientes.

El kalanchoe tiene una floración colorida.
El kalanchoe tiene una floración colorida. Foto: Foto: Gemini

Cómo es el kalanchoe y cuáles son sus principales características

El kalanchoe pertenece a la familia de las Crasuláceas y es originario de Madagascar. Se reconoce fácilmente por sus hojas verdes, gruesas y carnosas, que tienen la capacidad de almacenar agua. Sus flores crecen agrupadas en pequeños ramilletes y pueden presentar distintos colores, entre ellos rosa, naranja, blanco, rojo, fucsia y amarillo. También existen ejemplares con pétalos de dos tonalidades.

Esta planta tiene un crecimiento lento y, en general, puede alcanzar unos 30 centímetros de altura. Algunas variedades, sin embargo, llegan a desarrollarse mucho más y pueden superar el metro.

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Otra de sus particularidades es su longevidad. Con las condiciones adecuadas de luz, temperatura y riego, puede vivir durante muchos años. Algunas especies incluso superan las dos décadas de vida.

Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana). Foto: Pinterest.

Las variedades de kalanchoe más conocidas

Este género reúne numerosas especies que se diferencian por el aspecto de sus hojas, sus flores y su tamaño. Entre las más populares se encuentran:

  • Kalanchoe blossfeldiana: es una de las variedades más conocidas. Tiene hojas carnosas, flores de colores variados y necesita buena iluminación natural.
  • Kalanchoe daigremontiana: presenta hojas alargadas con bordes dentados y manchas oscuras en la parte posterior. Su apariencia se parece a la del aloe vera.
  • Kalanchoe thyrsiflora: se caracteriza por sus hojas redondeadas, verdes en el centro y con tonalidades rosadas en los extremos. Puede cultivarse tanto en macetas como directamente en el suelo.
  • Kalanchoe tomentosa: tiene hojas cubiertas por pequeños pelos blanquecinos que le dan una textura aterciopelada. Puede llegar al metro de altura y sus bordes suelen presentar manchas marrones.
  • Kalanchoe tessa: es una variedad colgante que produce flores en forma de campana y puede alcanzar unos 30 centímetros.
  • Kalanchoe arborescens: se distingue por su gran tamaño, ya que puede llegar a medir hasta ocho metros. Sus flores presentan tonalidades rosadas y moradas.
  • Kalanchoe pinnata: también conocida como planta siempreviva u hoja del aire, tiene hojas con bordes recortados y flores verdosas, amarillentas y rojizas.
  • Kalanchoe fedtschenkoi: es una especie resistente y de crecimiento relativamente rápido. Sus flores son tubulares y pueden presentar tonos naranja o coral.
Kalanchoe. Foto Freepik
Kalanchoe. Foto Freepik

Cómo cuidar un kalanchoe

Uno de los aspectos más importantes para un kalanchoe es la iluminación: requiere abundante luz natural, pero no conviene exponerla durante períodos prolongados al sol directo, ya que sus hojas pueden quemarse.

La temperatura es otro factor que debe tenerse en cuenta. El kalanchoe no tolera las heladas ni los ambientes demasiado fríos. Como referencia, es importante protegerlo cuando los registros térmicos se acercan a los 10 °C, ya que las temperaturas inferiores pueden perjudicar su desarrollo.

Esta planta no necesita riegos constantes. Durante el invierno, cuando el crecimiento suele ser más lento, alcanza con hacerlo una o dos veces al mes. En verano, en cambio, puede necesitar agua aproximadamente una vez por semana, aunque la frecuencia dependerá de la temperatura y las condiciones del ambiente.

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