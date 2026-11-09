Fue fundada en 1573, quedó abandonada 87 años después y permaneció oculta casi 300 años: hoy es un parque arqueológico de 69 hectáreas en Santa Fe

Las ruinas de Santa Fe la Vieja, abandonada en 1660 Foto: Santa Fe Turismo

En 1660, Santa Fe la Vieja quedó definitivamente abandonada después de casi nueve décadas de existencia. La ciudad había sido fundada el 15 de noviembre de 1573, a orillas del río San Javier, y conectaba poblaciones coloniales. Sin embargo, las inundaciones y los conflictos impulsaron su traslado.

Durante casi tres siglos, los restos de viviendas, iglesias y edificios públicos permanecieron ocultos. En 1949, el investigador Agustín Zapata Gollán comenzó las excavaciones. Actualmente, el lugar es el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, situado en Cayastá, provincia de Santa Fe.

La ciudad fundada por Juan de Garay en 1573

El origen de Santa Fe se remonta a una expedición encabezada por Juan de Garay desde Asunción. El objetivo era establecer una población que facilitara las comunicaciones entre el interior y la región del Río de la Plata.

La ciudad colonial que permaneció oculta durante siglos Foto: Argentina.gob.ar.

El asentamiento se organizó siguiendo el modelo colonial español: calles en cuadrícula, una plaza central, iglesias y solares para viviendas. Se levantó en un territorio donde ya habitaban pueblos indígenas, entre ellos calchines, mocoretás y colastinés.

Su ubicación favorecía el tránsito fluvial y las actividades agrícolas y ganaderas. Pero también exponía a los pobladores a las inundaciones.

Por qué quedó abandonada y fue trasladada 70 kilómetros

Durante el siglo XVII, las reiteradas crecidas del río y otras dificultades hicieron cada vez más complicada la permanencia en el lugar. Las autoridades resolvieron trasladar Santa Fe unos 70 kilómetros hacia el sur, cerca de la desembocadura del río Salado.

La mudanza comenzó en 1651 y, en 1653, la ciudad empezó a establecerse en su nuevo emplazamiento, conocido como Santa Fe de la Vera Cruz. El proceso se extendió durante varios años porque la mudanza fue gradual.

Santa Fe la Vieja fue redescubierta en 1949 Foto: Santa Fe Turismo

Finalmente, en 1660 se completó el abandono del asentamiento original. Las construcciones se deterioraron y quedaron cubiertas por vegetación y sedimentos. La primera Santa Fe desapareció del paisaje.

El hallazgo de 1949 que permitió recuperar sus ruinas

En 1949, el historiador y arqueólogo Agustín Zapata Gollán inició trabajos de excavación que sacaron a la luz los vestigios de la ciudad.

Los investigadores identificaron restos de calles, viviendas, el Cabildo y antiguos templos, entre ellos los de San Francisco, Santo Domingo y La Merced. También recuperaron objetos cotidianos.

Entre los hallazgos más conocidos se encuentran enterramientos vinculados con Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, y su familia. El trabajo arqueológico permitió dar una dimensión material a una ciudad que durante generaciones había permanecido oculta.

En 1957, Santa Fe la Vieja fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Qué se puede encontrar hoy en sus 69 hectáreas

El Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja ocupa 69 hectáreas y conserva vestigios del trazado colonial. Los visitantes pueden observar sectores excavados, cimientos, estructuras de tierra y materiales utilizados en las construcciones.

Las investigaciones recuperaron monedas, herramientas, medallas, rosarios, cerámicas indígenas y españolas y fragmentos de porcelana oriental. Estas piezas muestran la diversidad cultural y los circuitos de intercambio de la época. El sitio también permite comprender las relaciones entre españoles, indígenas y africanos, en una sociedad atravesada por grandes desigualdades y profundas jerarquías coloniales.

En 2024, nuevas excavaciones detectaron estructuras y huellas de postes en el área de la antigua Plaza de Armas. Una de las hipótesis es que podrían pertenecer a una fortificación original, aunque requiere más estudios.

Dónde queda Santa Fe la Vieja y cómo visitarla

El sitio está en Cayastá, sobre la Ruta Provincial 1, kilómetro 78, aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Cuenta con un museo y recorridos por los sectores arqueológicos.

Más de 450 años después de su fundación, la ciudad que fue abandonada y quedó bajo tierra se convirtió en una ventana al pasado colonial argentino: un lugar donde las excavaciones todavía pueden aportar nuevos capítulos a su historia.