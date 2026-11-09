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El emotivo abrazo al papa León XIV en el momento de las ofrendas en la misa del Monumento a los Españoles

Uno de los momentos destacados de la primera jornada de actividades pastorales del Sumo Pontífice se vivió en Palermo. Repasalo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.
Papa León XIV en el Monumento a los Españoles. Foto: Captura de video.
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Luego de sus actividades protocolares de este domingo, en el inicio de su primera jornada de acciones pastorales, el papa León XIV vivió un emotivo momento en Palermo que recorre el mundo.

Al momento de las ofrendas, en el que diferentes personas se presentaban ante el Sumo Pontífice, un joven se quedó con la imagen del día al llegar ante el jefe de Estado del Vaticano.

Emotivo momento de las ofrendas del papa León XIV en Palermo.
Emotivo momento de las ofrendas del papa León XIV en Palermo.

Al quedar cara a cara con Prevost, un joven con Síndrome de Down le dio un caluroso abrazo al Papa León XIV.

Luego del emotivo momento, el papa lo bendijo e intercambiaron algunas palabras, en un momento inolvidable para todos los presentes.

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La primera misa del papa León XIV en Argentina.
La primera misa del papa León XIV en Argentina. Foto: REUTERS

“Con el corazón lleno de alegría celebro con ustedes esta Santa Eucaristía. ‘Vengan a contemplar las obras del Señor’, nos invita hoy el salmista. Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracia”, afirmó el Santo Padre el Monumento a los Españoles.

“A la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a su esposo san José encomendamos todas nuestras familias. Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia, cerró su homilía el papa.

Papa León XIVCottolengo Don Orione
Matias Greisert
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