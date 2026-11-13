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Tras la fuerte pelea en la casa de Mauro Icardi, la China Suárez denunciará a Wanda Nara por amenazas

La noticia fue confirmada por Lautaro Rodríguez, integrante del equipo de abogados de la ex Casi Ángeles, quien aclaró que la demanda se realizará “para que no queden impunes los dichos”.

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Wanda Nara y la China Suárez. Fotos: Instagram/wanda_nara - sangrejaponesa
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Este viernes 13 de noviembre, Eugenia “La China” Suárez decidió denunciar a Wanda Nara por amenazas luego del episodio que protagonizaron la semana pasada en la casa de los sueños, en Nordelta, cuando la conductora la increpó a los gritos en medio del conflicto que mantiene con Mauro Icardi por sus hijas. La discusión trascendió públicamente después de que Puro Show (eltrece) compartiera las imágenes del cruce, en las que se escucha a la empresaria dirigirse a los gritos a la actriz, material que corresponde al viernes pasado y permitió conocer cómo fue parte del enfrentamiento entre ambas.

A partir de lo ocurrido, Lautaro Rodríguez, integrante del equipo de abogados de la ex Casi Ángeles, confirmó en diálogo con TN Show que presentarán una demanda contra la conductora de MasterChef Celebrity. El representante legal explicó que la decisión busca que las declaraciones de Wanda tengan una respuesta en el ámbito judicial y no queden sin consecuencias.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram.
Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram

De acuerdo con el letrado, la postura de la actriz no fue la misma desde el comienzo. Durante la mañana de este viernes, Suárez todavía no tenía previsto recurrir a la Justicia contra la exesposa de Icardi, pero después de revisar nuevamente las imágenes y analizar lo sucedido, le pidió a sus abogados que avanzaran con la presentación.

“Más que nada para que no queden impunes los dichos. No porque sienta miedo”, aclaró Rodríguez al explicar los motivos de su cliente. Además, precisó que la denuncia estará vinculada al delito de amenazas.

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La grabación de la semana pasada muestra parte del intercambio entre Wanda y la China y contiene fuertes expresiones dirigidas a la actriz por su relación con Icardi. Aunque las imágenes no permiten ver directamente a la empresaria, y apenas dejan apreciar una parte del rostro de la cantante, el audio deja en evidencia la discusión.

Entre las frases que se escuchan, la conductora lanza: “Sos una negra de mier…, estás acá por plata”. Durante el mismo intercambio también utiliza otros calificativos contra la actriz, a quien llama “muerta de hambre” y “prostituta”.

El descargo de Wanda Nara
El descargo de Wanda Nara. Foto: Instagram

Horas después de que el material se hiciera público, Wanda se refirió a lo ocurrido a través de sus redes sociales. Allí reconoció que era ella quien hablaba en la grabación, aunque cuestionó la manera en que se había compartido el contenido. En ese sentido, la empresaria sostuvo que el audio había sido difundido de forma parcial y aseguró que se habían omitido fragmentos de la conversación.

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