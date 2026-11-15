En Inglaterra construyeron un humedal artificial de 4,3 hectáreas con 350.000 plantas: el proyecto de 14 millones de libras que limpia aguas residuales

En Inglaterra construyeron un humedal artificial de 4,3 hectáreas con 350.000 plantas para tratar aguas residuales y proteger el río Dearne. Foto: Salix River & Wetland.

En el norte de Inglaterra construyeron un humedal artificial de 4,3 hectáreas con 350.000 plantas de 52 especies diferentes para tratar aguas residuales y mejorar la calidad del río Dearne. La obra, ubicada en Clayton West, Yorkshire, demandó una inversión de 14 millones de libras esterlinas y se convirtió en el mayor sistema de humedales artificiales integrados del Reino Unido destinado al tratamiento de desbordamientos de aguas pluviales.

El proyecto, denominado Dearne Reach Integrated Constructed Wetland, fue desarrollado por Yorkshire Water junto con la empresa de ingeniería Mott MacDonald Bentley. Su construcción se completó en 2025 y recibió el premio Centenary Award en los ICE Yorkshire and Humber Awards de 2026.

A diferencia de las plantas de tratamiento convencionales, que dependen principalmente de grandes estructuras de hormigón y sistemas mecánicos, esta infraestructura aprovecha la vegetación, los microorganismos y los procesos naturales para disminuir la presencia de contaminantes en el agua.

El proyecto sustentable, ubicado en Yorkshire, cuenta con 13 estanques interconectados y 52 especies vegetales que ayudan a eliminar contaminantes del agua mediante procesos naturales. Foto: Salix River & Wetland.

Los responsables estiman que la solución permitió reducir un 60% el carbono incorporado en la infraestructura y un 40% el carbono operativo a lo largo de su ciclo de vida, en comparación con la alternativa convencional que se había considerado inicialmente.

Cómo funciona el humedal artificial de 4,3 hectáreas construido en Inglaterra

El sistema está compuesto por 13 estanques o celdas interconectadas, diseñadas para recibir el agua procedente de la planta de tratamiento de Clayton West y de determinados desbordamientos provocados por las lluvias.

En lugar de transportar directamente el agua hacia el río, el nuevo sistema permite que circule por distintas zonas cubiertas de vegetación.

Las plantas y los microorganismos asociados a sus raíces intervienen en procesos físicos, químicos y biológicos que ayudan a retirar nutrientes y reducir contaminantes, entre ellos determinadas formas de amoníaco que pueden resultar perjudiciales para la fauna acuática.

Para construir este ecosistema artificial se utilizaron 350.000 plantas de origen local, distribuidas en siete zonas de plantación y pertenecientes a 52 especies.

La construcción del humedal demandó una inversión de 14 millones de libras esterlinas y permitió reducir un 60% el carbono incorporado frente a una infraestructura convencional. Foto: Salix River & Wetland.

Una de las principales innovaciones es que el humedal fue diseñado para funcionar con caudales variables, incluso cuando se producen episodios de lluvias intensas. Esto representa un desafío para los sistemas naturales de tratamiento que dependen de un flujo de agua más constante.

Una inversión de 14 millones de libras para proteger 4 kilómetros de río

El objetivo principal de la construcción es mejorar la calidad del agua en aproximadamente cuatro kilómetros del río Dearne, uno de los cursos de agua de Yorkshire.

Antes de optar por esta alternativa, los responsables habían evaluado una solución convencional que contemplaba la construcción de una instalación de almacenamiento de 7.000 metros cúbicos y una conducción de aproximadamente 4,5 kilómetros para desviar el agua tratada hacia otro punto del río.

Sin embargo, la implementación del humedal permitió recurrir a una infraestructura basada en la naturaleza, con menor utilización de materiales de alta intensidad de carbono.

El proyecto también generó nuevos hábitats para distintas especies y, de acuerdo con la documentación técnica, consiguió una ganancia neta del 38% en biodiversidad de los hábitats terrestres, calculada mediante la metodología utilizada para evaluar el desarrollo.

Además, se mejoró un sendero público alrededor del humedal, con un tramo accesible de dos metros de ancho para facilitar el recorrido de vecinos y visitantes.

Durante la construcción de Dearne Reach se movilizaron aproximadamente 117.000 toneladas de tierra para transformar el terreno en un sistema natural de tratamiento de aguas residuales. Foto: Salix River & Wetland.

Movieron 117.000 toneladas de tierra y utilizaron inteligencia artificial para construirlo

La ejecución de la obra también incorporó herramientas tecnológicas poco habituales en este tipo de proyectos ambientales. Los ingenieros utilizaron plataformas digitales con inteligencia artificial para planificar las excavaciones, organizar la maquinaria y optimizar los movimientos de suelo.

Durante los trabajos se desplazaron aproximadamente 65.000 metros cúbicos de tierra, equivalentes a 117.000 toneladas, con el objetivo de crear los estanques y las estructuras necesarias para controlar la circulación del agua.

La planificación permitió reutilizar materiales excavados dentro del propio terreno, disminuir traslados innecesarios y reducir la dependencia de materiales importados.

También se emplearon técnicas de estabilización del suelo para evitar la construcción de determinados caminos tradicionales de hormigón.

Según la empresa de ingeniería Mott MacDonald, la utilización de herramientas digitales permitió optimizar el proceso y reducir los costos de construcción en aproximadamente 350.000 libras.

El humedal artificial busca mejorar la calidad del agua en unos 4 kilómetros del río Dearne, al mismo tiempo que genera nuevos hábitats para la biodiversidad local. Foto: Salix River & Wetland.

Por qué el humedal de Inglaterra podría servir como modelo para otras ciudades

La construcción de Dearne Reach demuestra que la infraestructura sustentable no siempre necesita grandes edificios ni sistemas mecánicos complejos para ofrecer soluciones a problemas ambientales.

Los humedales artificiales pueden complementar las instalaciones tradicionales de tratamiento y, cuando las condiciones lo permiten, reducir el consumo de recursos y generar espacios que favorecen la biodiversidad.

Sin embargo, su implementación requiere terrenos disponibles, diseños adaptados a las condiciones locales y un mantenimiento adecuado para garantizar el funcionamiento del sistema.

En el caso de Yorkshire, el proyecto permitió combinar el tratamiento de aguas residuales, la protección de un río y la creación de nuevos espacios naturales en una misma infraestructura.

Con 4,3 hectáreas, 13 estanques y 350.000 plantas, Dearne Reach se convirtió en un ejemplo de cómo la ingeniería puede trabajar junto con la naturaleza para enfrentar problemas de contaminación y reducir el impacto ambiental de las construcciones.