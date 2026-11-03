Las mamparas corredizas pasaron de moda: cuál es la nueva tendencia en 2027 para baños pequeños

Las mamparas corredizas pasaron de moda: cuál es la nueva tendencia para baños pequeños. Foto: Foto: Gemini

En los baños pequeños, cada centímetro cuenta y elegir la puerta de la ducha puede ser tan importante como definir los azulejos. Cuando el inodoro, el lavamos y la ducha quedan muy cerca, cualquier elemento que sobresale puede convertirse en una molestia diaria.

Para resolver este problema, surgieron las mamparas plegables, una alternativa que se pliega sobre sí misma y libera espacio al momento de entrar o salir. Su funcionamiento recuerda al de un acordeón: los paneles, unidos entre sí, se doblan y quedan agrupados en un costado.

Cómo funcionan las mamparas plegables y qué tener en cuenta

A diferencia de las puertas abatibles, que requieren espacio libre para abrirse, las mamparas plegables concentran el movimiento en una zona mucho más acotada. Sin embargo, incluso recogidas, los paneles ocupan cierto lugar, por lo que es clave considerar dónde quedarán al abrirse.

El principal beneficio es que permiten una entrada despejada, especialmente útil cuando la ducha está junto a un mueble o en un rincón angosto. Aunque no suman metros cuadrados, facilitan el uso del espacio disponible y pueden hacer más cómodo el día a día.

Opciones de diseño y configuraciones para cada baño

Existen modelos de PVC con paneles semitransparentes y perfiles blancos, ideales para baños de tonos claros y decoraciones sencillas. Además de contener el agua, la mampara puede sumar estilo y combinar con los revestimientos y accesorios del ambiente.

Las mamparas plegables son la nueva tendencia, ideales para baños pequeños. Foto: Foto: Gemini

Algunas versiones ofrecen apertura lateral, desplazando los paneles hacia un solo extremo. Los modelos reversibles permiten elegir el lado de cierre, una ventaja si hay que evitar grifos, estantes o muebles cercanos.

Para platos de ducha en esquina, hay configuraciones angulares con dos frentes plegables. En estos casos, la apertura puede ubicarse en el centro o en el vértice, según la distribución del baño y el espacio disponible para plegar las hojas.

Consejos prácticos antes de instalar una mampara plegable

Antes de decidir, conviene marcar con cinta en el piso el lugar donde quedarán el acceso y los paneles plegados. Este truco ayuda a visualizar los movimientos cotidianos: entrar, salir, alcanzar la toalla o acercarse al lavabo. En baños chicos, esa prueba puede ser más útil que cualquier foto de catálogo.

La elección de la mampara no solo resuelve el tema del agua, sino que también puede transformar la comodidad y el diseño del baño, sobre todo cuando el espacio es limitado.