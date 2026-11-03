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Con dos caras nuevas y el regreso de un campeón del mundo, Scaloni presentó la lista de convocados para los amistosos de noviembre

En la primera lista sin Lionel Messi, el entrenador anunció los nombres para los duelos ante Costa Rica y Uruguay. Mirá todos los citados en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lionel Scaloni, director técnico de Argentina.
Lionel Scaloni, director técnico de Argentina. Foto: Agencia NA
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Lionel Scaloni presentó la lista de convocados con 28 jugadores para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA, con algunas sorpresas entre los nombres que no están, como Cristian “Cuti” Romero, Lautaro Martínez y, nuevamente, Rodrigo De Paul.

El combinado nacional disputará sus primeros dos amistosos tras el retiro de Lionel Messi. Los encuentros se jugarán el 13 en La Bombonera y el 17 de este mes, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Scaloni buscará rearmar la columna vertebral con la nueva camada de futbolistas que viene surgiendo.

Dibu Martínez
El instante del golpe del "Dibu" Martínez. Foto: REUTERS

La nueva lista tuvo como sorpresa la convocatoria sorpresiva de Emiliano “Dibu” Martínez, quien se encuentra en recuperación por una dura lesión en el rostro que lo marginó de las canchas durante semanas.

Además, se destaca la vuelta de Mariano Troilo, el zaguero central que tuvo su primera citación en julio de 2025, cuando jugaba para Belgrano, y que estará por segunda vez, ahora como futbolista del Parma. En tanto, la otra “cara nueva” tiene que ver con Aaron Anselmino, ex futbolista de Boca, quien tendrá su primera vez en la Mayor.

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Gol de Ferrán Torres en la final del Mundial 2026.
Aaron Anselmino en su llegada a Londres. Foto: X @ChelseaFC
Aaron Anselmino en su llegada a Londres. Foto: X @ChelseaFC

Lista de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atletico de Madrid) y Santiago Beltrán (River)

Defensores: Gonzalo Montiel (River), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Román Vega (Zenit).

Volantes: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipsich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como 1907),

Delanteros: Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River), Juan José López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

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