María Becerra, La Joaqui y K4OS estarán en la Marcha del Orgullo 2026: los 18 artistas confirmados para este sábado 7 de noviembre

Marcha del orgullo en Buenos Aires

Este sábado 7 de noviembre se llevará a cabo la edición N°35 de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires desde la 10 de la mañana bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles en resistencia”. Habrá una gran feria de emprendimientos y distintas presentaciones en vivo varias para lo cual ya lanzaron el line-up oficial.

María Becerra, La Joaqui, Six Sex y K4OS son aquellas headliners del evento anual que conmemora el orgullo por las identidades dentro de la comunidad LGBT+. Varios emprendedores pueden sumarse a participar del acontecimiento a través de una solicitud tramitada por la web oficial.

Marcha del orgullo en Buenos Aires

Las principales demandas de este año de las organizaciones son:

Una Ley Integral Trans.

Una Ley Antidiscriminatoria.

Reparación histórica para travestis y personas trans adultas mayores.

Defensa de los derechos de las infancias y adolescencias trans.

Quiénes tocan en la Marcha del Orgullo de Buenos Aires en 2026

María Becerra

La Joaqui

Six Sex

Roze

K4OS

Martín Cirio

Tita Print

Alan Fabulous

Fabian Jara

Aimel

Aquafinna

Juana Ruda

Juli Martorell

Blujaus

Ambik

Santi Magliocco

La Turca Rahim

Missy Coper

Line-up de la Marcha del Orgullo Foto: @marchadelorgulloar en Instagram

Marcha del Orgullo 2026 en CABA: qué pasará por la visita del Papa

En un principio, cuando se dio a conocer que el Papa León XIV visitaría la Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiso trasladar la marcha al día 21 de noviembre para que no se pise con toda la operativa de seguridad que se programó para recibir al Sumo Pontífice. Sin embargo, las organizaciones LGBT+ de la Argentina se negaron a ello y decidieron mantener la fecha vigente.

De esta manera, se acordó mantener la convocatoria para el 7 de noviembre y que la seguridad de CABA trabaje de modo que sea compatible su accionar en ambos acontecimientos. Debido a los cortes de calle que comenzarán este mismo fin de semana con la llegada del Papa y el viaje de miles de creyentes hacia la Ciudad de Buenos Aires, debió cambiar el recorrido habitual de la marcha.

Este esquema alternativo que propuso el Gobierno de la Ciudad contemplaba un recorrido desde la calle Lima hasta la zona del Congreso, aunque aún resta la disposición oficial de las organizaciones LGBT+. El evento contará, por el momento, con 450 puestos de emprendedores y proyectos independientes varios.