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Cerro Porteño vs. Palmeiras: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Cerro Porteño y Palmeiras por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Cerro Porteño vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Cerro Porteño vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Cerro Porteño y Palmeiras por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio General Pablo Rojas de Asunción. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Miércoles, 19/08/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio General Pablo Rojas, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Cerro Porteño vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Cerro Porteño y Palmeiras se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Cerro Porteño vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Tello Figueroa, Facundo Raúl, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Cerro PorteñoPalmeirasCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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