Cerro Porteño Vs Palmeiras Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio General Pablo Rojas, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Cerro Porteño vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Cerro Porteño y Palmeiras se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Cerro Porteño vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Tejera, Gustavo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Cerro Porteño choca ante Palmeiras, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio General Pablo Rojas ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.