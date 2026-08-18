Coquimbo Unido vs. Platense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Coquimbo Unido y Platense por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Coquimbo Unido vs. Platense, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 19/08/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo.
¿Por dónde ver en vivo Coquimbo Unido vs. Platense, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Coquimbo Unido y Platense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Coquimbo Unido vs. Platense, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Pérez Gutiérrez, Roberto Bruno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.