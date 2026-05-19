Always Ready Vs Mirassol Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Always Ready vs. Mirassol, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 21:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Tigo La Huerta, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Always Ready vs. Mirassol, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Always Ready y Mirassol se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Always Ready vs. Mirassol, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Burgos, José Javier, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Always Ready y Mirassol por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Tigo La Huerta de Asunción.