Mirassol vs. Liga de Quito EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Mirassol y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Mirassol vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Jueves, 07/05/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Campos Maia, ubicado en Mirassol.
¿Por dónde ver en vivo Mirassol vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Mirassol y Liga de Quito se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Mirassol vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Alexis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Mirassol choca ante Liga de Quito, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Campos Maia ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.
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