¿Juega Leandro Paredes ante O’Higgins? La incógnita que mantiene en vilo a Boca para la Copa Sudamericana

Leandro Paredes ya se entrenó con el plantel de Boca. Foto: X/@BocaJrsOficial

Boca Juniors se prepara para afrontar un partido clave por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, pero todas las miradas están puestas en Leandro Paredes. El mediocampista regresó al país tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina y sorprendió al reincorporarse de inmediato a los entrenamientos, alimentando la ilusión de estar presente este jueves frente a O’Higgins en La Bombonera.

Paredes retomó los entrenamientos con Boca de inmediato a horas de haber arribado al país después de dejar una buena imagen con la Selección Argentina. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, el volante dejó en claro que quiere jugar y hará todo lo posible para ponerse a disposición del entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

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Paredes volvió a Boca sin tomarse descanso

Apenas un día después de regresar de Estados Unidos, México y Canadá, donde disputó el Mundial con la Albiceleste, Paredes se presentó en el predio de Ezeiza para entrenarse junto al resto del plantel.

La decisión sorprendió incluso al cuerpo técnico, que esperaba que el futbolista se tomara algunos días para recuperarse del desgaste físico y emocional que implicó la Copa del Mundo. Sin embargo, el mediocampista participó de la práctica a la par de sus compañeros y dejó una señal positiva de cara al compromiso internacional del jueves.

La lesión que preocupa en Boca

El principal interrogante pasa por el estado físico de Paredes. Y es que arrastra una fisura en una de sus costillas, lesión que sufrió durante el Mundial 2026 y que le provocó molestias durante el tramo final del certamen.

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A pesar del dolor, el volante acumuló 696 minutos en siete partidos con la Selección Argentina y recién ahora comenzó el proceso de recuperación. Por ese motivo, el cuerpo médico de Boca seguirá de cerca su evolución durante las próximas horas. La idea es evaluar día a día la respuesta física antes de tomar una decisión definitiva sobre su inclusión entre los titulares. Además, el futbolista mantendrá una reunión con Arruabarrena y los médicos del club para analizar los riesgos de una eventual reaparición.

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Leandro Paredes - Selección Argentina - Mundial 2026. Foto: REUTERS

¿Paredes jugará ante O’Higgins?

Más allá de la lesión, existe un factor que puede inclinar la balanza: la voluntad del propio jugador. Paredes considera que el encuentro frente a O’Higgins es demasiado importante como para quedarse afuera y pretende dejar atrás rápidamente el sabor amargo que le dejó el Mundial.

Festejo de Boca. Foto: Gentileza La Nación

Entretanto, y a dos días del partido, en Boca nadie se anima a descartarlo. El hecho de haberse entrenado con normalidad renovó las expectativas, aunque la decisión final dependerá de cómo responda la costilla lesionada y de las conclusiones que saque el cuerpo médico.

La jerarquía, la experiencia y el liderazgo de Paredes hacen que Arruabarrena esté dispuesto a esperarlo hasta último momento. Si recibe el visto bueno de los especialistas y no aparecen nuevas molestias, el volante tiene serias chances de integrar la convocatoria e incluso ser titular.

La incógnita recién se resolverá en las horas previas al choque ante O’Higgins, pero una cosa parece segura: Leandro Paredes quiere estar en La Bombonera y hará todo lo posible para liderar a Boca en un nuevo desafío internacional.