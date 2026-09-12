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Dos porciones de pizza por $2.000 frente al Obelisco: la historia detrás del ritual porteño que vuelve a conquistar Corrientes

La avenida Corrientes volverá a convertirse en el escenario de una celebración gastronómica que reunirá sabor, historia y solidaridad. Durante una jornada especial, vecinos y turistas podrán acceder a dos porciones de pizza de muzzarella o dos empanadas por un precio promocional.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Las mejores pizzerías de Buenos Aires
Las mejores pizzerías de Buenos Aires Foto: Instagram @pizzeriaguerrin
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Buenos Aires tiene costumbres que resisten el paso del tiempo. Una de ellas es caminar por la avenida Corrientes, detenerse frente al mostrador de una pizzería y pedir una porción de muzzarella recién salida del horno.

Ese ritual porteño será protagonista de una convocatoria especial: venderán dos porciones de pizza de muzzarella por $2.000 frente al Obelisco.

La propuesta funcionará como antesala de una nueva edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, uno de los encuentros gastronómicos más esperados del país.

Cuándo venderán dos porciones de pizza por $2.000

La actividad se realizará el lunes 14 de septiembre de 2026, entre las 11 y las 15, en la Plaza Astor Piazzolla, ubicada en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte.

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Los asistentes podrán adquirir un bono contribución de $2.000, que incluirá:

  • Dos porciones de pizza de muzzarella, o
  • Dos empanadas.

La venta estará disponible hasta agotar el stock previsto. Durante la jornada, maestros pizzeros trabajarán en un camión especialmente equipado con hornos eléctricos y prepararán alrededor de 5.000 porciones.

Cuánto cuesta una porción
Pizzería Güerrín Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Además, la iniciativa tendrá un objetivo solidario: todo el dinero recaudado será destinado a Exploradores Argentinos Don Bosco, Batallón 44, una institución ubicada en San Justo.

Cómo será La Noche de la Pizza y la Empanada

La celebración principal tendrá lugar el martes 15 de septiembre de 2026, desde las 19, en numerosos comercios adheridos de distintos puntos de la Argentina.

Las promociones podrán incluir 50% de descuento en pizzas y ofertas 3x2 en empanadas. Cada establecimiento definirá si los beneficios se aplicarán al consumo en el salón, al retiro por el local o a los pedidos con envío.

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, también busca reconocer el lugar que estas comidas ocupan en la cultura nacional.

La historia de la pizza porteña

La pizza llegó a Buenos Aires de la mano de la inmigración italiana, especialmente de las familias genovesas que se instalaron en barrios como La Boca durante las últimas décadas del siglo XIX.

Con el paso de los años, la receta europea fue adaptándose al gusto local. Así nació una pizza con masa más alta, base crocante, abundante salsa y una generosa cantidad de muzzarella.

También se consolidaron costumbres que hoy forman parte de la identidad porteña: comer de pie frente al mostrador, acompañar la pizza con una porción de fainá y elegir clásicos como la fugazzeta, la pizza de anchoas o la de jamón con morrones.

Corrientes, la avenida de las grandes pizzerías

Aunque la historia comenzó en La Boca, la avenida Corrientes se convirtió en el gran corredor de la pizza porteña. Sus pizzerías crecieron junto a los teatros, las librerías y los espectáculos nocturnos.

Locales históricos como Güerrín, Las Cuartetas, Banchero, Los Inmortales y El Palacio de la Pizza ayudaron a transformar esta comida en uno de los símbolos gastronómicos de Buenos Aires.

Dónde conviene comer de parado Foto: Banchero

Varias de estas pizzerías comenzaron su actividad durante la primera mitad del siglo XX. Desde entonces, recibieron a trabajadores, artistas, turistas y familias que buscaban una comida abundante, rápida y accesible.

Un clásico porteño con una finalidad solidaria

La posibilidad de conseguir dos porciones por $2.000 atraerá por su precio, pero la jornada también permitirá recuperar una tradición de más de un siglo.

Cada porción reúne parte de la historia de los inmigrantes, los hornos de barrio y las familias que conservaron sus recetas durante generaciones.

Frente al Obelisco volverá a repetirse una de las imágenes más características de Buenos Aires: personas comiendo una porción caliente mientras la Ciudad continúa moviéndose a su alrededor.

PizzaTurismoAvenida Corrientes
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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