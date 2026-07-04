El aviso que recibió Scaloni antes de octavos: los cambios que pide la Selección para no sufrir ante Egipto

El equipo de Scaloni avanzó a octavos de final Foto: REUTERS

La Selección argentina sigue viva en el Mundial 2026, pero el triunfo ante Cabo Verde dejó una sensación imposible de disimular: la clasificación llegó con alivio, no con autoridad. El equipo de Lionel Scaloni ganó 3-2 en tiempo suplementario en Miami y avanzó a octavos, donde enfrentará a Egipto, pero el partido funcionó como una advertencia seria para lo que viene.

Argentina estuvo dos veces arriba en el marcador y dos veces permitió que Cabo Verde volviera al partido. Lionel Messi abrió el camino, Lisandro Martínez marcó en el alargue y Cristian “Cuti” Romero apareció en el momento más caliente para sellar una victoria agónica. Del otro lado, Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral expusieron errores que, ante rivales de mayor jerarquía, pueden costar una eliminación.

La clasificación no tapa el problema: Argentina perdió solidez

El primer punto que Scaloni deberá revisar es la fragilidad defensiva. La Selección dominó pasajes del partido, tuvo posesión y generó situaciones, pero cada ataque de Cabo Verde transmitió peligro. El equipo africano encontró espacios a la espalda de los volantes, atacó con pocos toques y obligó a Argentina a defender corriendo hacia su propio arco.

El llamado de alerta que recibió Scaloni ante Cabo Verde Foto: REUTERS

Ese síntoma es preocupante porque las fases eliminatorias no perdonan. En un Mundial, ganar sufriendo también vale, pero repetir errores puede convertirse en una trampa. Argentina no puede regalar metros entre líneas ni permitir que sus centrales queden expuestos en duelos largos, especialmente ante un Egipto que llega motivado tras eliminar a Australia por penales.

Tagliafico, una solución lógica para recuperar oficio

Uno de los cambios que aparece con más fuerza es el ingreso de Nicolás Tagliafico desde el arranque. Más allá del rendimiento individual de quienes ocuparon el sector izquierdo, el partido ante Cabo Verde dejó claro que Argentina necesita experiencia, lectura defensiva y coordinación automática en una zona sensible.

Tagliafico ofrece algo que en los cruces pesa muchísimo: oficio internacional. No siempre brilla desde lo estético, pero entiende cuándo pasar, cuándo cerrar como tercer central y cuándo priorizar la marca antes que la proyección. En partidos de eliminación directa, esa lectura puede ser tan importante como una asistencia.

Scaloni ya conoce lo que le puede dar. Su presencia permitiría equilibrar mejor el retroceso y reducir el riesgo de quedar mano a mano ante transiciones rápidas. Si Argentina quiere volver a ser un equipo compacto, el lateral izquierdo no puede ser solo una salida ofensiva: debe ser también una garantía defensiva.

El mediocampo necesita equilibrio: Paredes pide pista

El otro ajuste clave está en la mitad de la cancha. Contra Cabo Verde, Argentina por momentos quedó partida: los atacantes presionaban arriba, los defensores retrocedían y entre ambos bloques aparecía una zona demasiado grande para cubrir. Ahí es donde Leandro Paredes puede transformarse en una pieza fundamental.

Selección Argentina Foto: REUTERS

El ingreso de Paredes como titular le daría a Scaloni un mediocampista de posición, pase seguro y capacidad para ordenar al equipo con pelota. No se trata solo de recuperar, sino de manejar los tiempos. Argentina necesita saber cuándo acelerar y cuándo dormir el partido, especialmente después de ponerse en ventaja.

Con Paredes como eje, Alexis Mac Allister podría soltarse unos metros más adelante y no quedar tan atado al retroceso. A la vez, Enzo Fernández tendría más libertad para romper líneas, asociarse con Messi y pisar zonas de definición. El cambio no sería defensivo: sería estructural.

Messi sigue resolviendo, pero Argentina no puede depender siempre de él

Messi volvió a ser decisivo ante Cabo Verde, con gol y acciones determinantes en el tiempo suplementario. Su influencia sigue siendo enorme, pero justamente por eso Scaloni debe rodearlo mejor. Argentina no puede vivir de una jugada aislada del capitán cada vez que el partido se complica.

El equipo necesita llegar más limpio al último tercio. Para eso, el mediocampo debe funcionar como puente y no como una zona de tránsito desordenado. Si Messi recibe siempre de espaldas, lejos del área o rodeado de rivales, el ataque pierde sorpresa. Si recibe con ventaja, cerca de los delanteros y con opciones de pase, Argentina vuelve a ser peligrosa.

Scaloni debe tocar el equipo antes de que sea tarde

El triunfo ante Cabo Verde dejó una enseñanza valiosa: Argentina tiene carácter, pero necesita correcciones urgentes. Scaloni destacó que el equipo nunca baja los brazos y reconoció que hay aspectos para mejorar después de una clasificación sufrida.

La buena noticia es que el aviso llegó a tiempo. Mejor detectar los problemas después de una victoria que lamentarlos tras una eliminación. De cara a Egipto, el entrenador tiene decisiones pesadas por delante: reforzar el lateral izquierdo, ordenar el mediocampo y evitar que el equipo quede largo.

Argentina avanzó, pero el Mundial cambió de tono. Desde ahora no alcanza con ganar: hay que competir con precisión, concentración y equilibrio. Scaloni tiene plantel, experiencia y variantes. Lo que viene exige elegir bien y corregir rápido.