Cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver Argentina vs Egipto por el Mundial 2026: vuelos, entradas y paquetes

Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde Foto: REUTERS

La Selección argentina vuelve a ilusionar a los hinchas y ya hay una pregunta que domina las búsquedas: cuánto sale viajar a Atlanta para ver el partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni jugará el martes 7 de julio, desde las 13 de la Argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, una de las sedes más imponentes del torneo.

La clasificación de la Argentina a una nueva instancia decisiva disparó la demanda de vuelos, alojamientos y entradas. Y aunque todavía aparecen alternativas para quienes quieren viajar a último momento, los precios muestran que acompañar a la Scaloneta en Estados Unidos requiere un presupuesto alto. Los pasajes ida y vuelta parten desde valores cercanos a los $2,4 millones, mientras que los paquetes con hotel incluido pueden superar los $5,4 millones por persona.

Cuándo juega Argentina vs Egipto y dónde será el partido

El cruce entre Argentina y Egipto se disputará el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, conocido durante el Mundial como Atlanta Stadium. El horario confirmado es a las 13 de Buenos Aires y a las 12 del mediodía en Atlanta.

El estadio será uno de los escenarios centrales del Mundial 2026: cuenta con capacidad para más de 75.000 espectadores y fue elegido para recibir varios encuentros del torneo, incluida una semifinal.

Cuánto salen los vuelos a Atlanta para ver a la Selección argentina

Para los hinchas argentinos que buscan llegar a tiempo al partido, las opciones disponibles son limitadas y con tarifas elevadas. Según relevamientos publicados este sábado 4 de julio, los vuelos ida y vuelta hacia Atlanta arrancan cerca de los $2,4 millones, dependiendo de la aerolínea, la escala y el horario de salida.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos. Foto: Mercedes-Benz Stadium

Entre las alternativas informadas aparece un itinerario de Latam con escala en San Pablo, con salida el domingo 5 de julio y llegada a Atlanta el lunes 6, por alrededor de $3,43 millones. También se detectaron opciones en plataformas de turismo con escala en Lima desde aproximadamente $2,4 millones.

Otra posibilidad corresponde a American Airlines, con conexión en Miami, aunque con valores más altos: cerca de $4,8 millones para el viaje ida y vuelta. En tanto, Aerolíneas Argentinas no mostraba disponibilidad para llegar antes del encuentro, según el relevamiento difundido.

Entradas para Argentina vs Egipto: cuánto cuestan y dónde conseguirlas

El ticket para entrar al estadio es uno de los gastos más fuertes del viaje. En los canales oficiales de FIFA, las entradas figuraban agotadas al momento del relevamiento, mientras que en sitios de reventa no oficiales los valores iban desde US$1795 hasta US$4200, según la ubicación.

Hinchas argentinos en el Mundial 2026 Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

FIFA mantiene activa su página oficial de entradas para el Mundial 2026, con venta de última hora o disponibilidad sujeta a cambios. Por eso, antes de comprar en plataformas externas, la recomendación es verificar siempre los canales oficiales para evitar sobreprecios, restricciones o posibles inconvenientes de ingreso.

Paquetes turísticos a Atlanta: cuánto cuesta viajar con vuelo y hotel

Para quienes prefieren resolver todo junto, los paquetes turísticos son una alternativa más cómoda, aunque no necesariamente más barata. Las propuestas relevadas para viajar a Atlanta, con vuelo y alojamiento en hotel de cuatro estrellas, parten desde aproximadamente US$2887, equivalentes a unos $5,4 millones por persona.

La ventaja de estos paquetes es que permiten simplificar la organización en un contexto de alta demanda. La desventaja es que el costo puede aumentar rápidamente si se suman entradas, traslados internos, comida, seguro de viaje, equipaje y gastos diarios en Estados Unidos.

Alojamientos en Atlanta: departamentos, hoteles y zonas cercanas al estadio

Quienes armen el viaje por cuenta propia pueden encontrar opciones de alojamiento más flexibles. En plataformas de reservas se detectaron departamentos temporarios por alrededor de $611.608 por tres noches, ubicados a poco más de un kilómetro del Mercedes-Benz Stadium.

Hinchas argentinos coparon las tribunas en Miami Foto: REUTERS

Además, un informe de Airbnb señaló que la Argentina lidera las reservas internacionales en Atlanta y Miami durante el Mundial 2026, un dato que confirma el fuerte movimiento de hinchas argentinos siguiendo a la Selección.

El mismo relevamiento indicó que en Atlanta el 83% de las propiedades reservadas se ubicó por debajo de los US$300 por noche, una señal de que muchos fanáticos buscaron alternativas más económicas antes de que se confirmara el avance argentino.

Presupuesto estimado: cuánto dinero se necesita para viajar a Atlanta

Con los precios actuales, el presupuesto mínimo para ver a la Argentina en Atlanta puede superar ampliamente los $5 millones por persona si se considera vuelo, alojamiento y una entrada de reventa. El número final dependerá de la anticipación, la ubicación del hospedaje, la categoría del ticket y la cantidad de personas que compartan gastos.

Para un viaje exprés de tres noches, el cálculo más ajustado debería incluir: pasaje aéreo, estadía, entrada al partido, traslados, comidas, seguro médico, equipaje y un margen extra por cambios de tarifa o imprevistos.

Por qué subieron tanto los precios para ver a Argentina en el Mundial

La explicación combina varios factores: la cercanía del partido, la clasificación argentina, la presencia de figuras como Lionel Messi, la demanda de último momento y la disponibilidad reducida en vuelos y hoteles. Además, Atlanta es una sede de alto interés dentro del Mundial 2026 y recibirá ocho partidos, incluida una semifinal.

En ese escenario, los hinchas que reservaron con anticipación partieron con ventaja. Para quienes decidan viajar ahora, la clave será comparar precios en tiempo real, revisar condiciones de cancelación y confirmar la autenticidad de las entradas antes de pagar.