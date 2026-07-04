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Video: Speed festejó los goles de Cabo Verde ante Argentina y su reacción se volvió viral

Reconocido por -entre otras cosas- ser admirador de Cristiano Ronaldo, el influencer estadounidense hinchó en contra de Argentina y se viralizó en las redes sociales. Mirá las imágenes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Speed festejó los goles de Cabo Verde.
Speed festejó los goles de Cabo Verde. Foto: Captura IShowSpeed
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Argentina sufrió pero terminó venciendo 3 a 2 a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Tal como sucedió en partidos anteriores, el estadio de Miami se llenó de famosos e influencers, algunos alentando a la “Scaloneta” y otros, a los “Tiburones Azules”. Quien entró en este último grupo es el streamer IShowSpeed, más conocido como Speed, quien festejó los goles del conjunto africano.

Los videos virales de Speed en los goles de Cabo Verde

Reconocido por -entre otras cosas- ser admirador de Cristiano Ronaldo y por reaccionar en vivo en transmisiones virales, Darren Jason Watkins Jr no dejó pasar la ocasión y se hizo presente en el duelo mundialista.

Cuando el combinado caboverdiano metió el 1 a 1 a los 59 minutos gracias a Deroy Duarte, Speed celebró efusivamente el remate cruzado que venció al Dibu Martínez.

Speed festejó el empate de Cabo Verde.

“Yes” y “Let’s go”, fueron las palabras de un atónito streamer, que también se enfrentó a los hinchas argentinos que lo rodeaban en las tribunas del Miami Stadium. Su reacción fue capturada por las cámaras y rápidamente difundida en las redes sociales, donde recibió críticas de miles de usuarios.

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Ya en el tiempo extra, Speed se quedó totalmente sorprendido por el golazo de Sidny Lopes Cabral, quien sacó un derechazo infernal para el 2 a 2 caboverdiano.

Otra vez, el influencer estadounidense se mostró atónito ante tal situación, que ponía en apuros a los de Lionel Scaloni. Como era de esperarse, el clip también se volvió viral.

Speed festejó el segundo gol de Cabo Verde.

Para suerte de Argentina, Speed no tuvo un final feliz. La Selección se impuso 3 a 2 ante Cabo Verde en el alargue y jugará los octavos de final ante Egipto.

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Egipto

Con el resultado ya definido, el esquema quedó sellado: Argentina vs Egipto se jugará el próximo martes 7 de julio a las 13:00hs de Argentina en el Atlanta Stadium.

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales se jugarán el martes 15

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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