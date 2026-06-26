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Turquía vs. Estados Unidos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Turquía y Estados Unidos por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Turquía y Estados Unidos válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 23:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Los Ángeles de Inglewood.

Selección TurquíaSelección Estados UnidosMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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