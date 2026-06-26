Turquía vs. Estados Unidos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3 Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Turquía y Estados Unidos válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 23:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Los Ángeles de Inglewood.