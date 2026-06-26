Quién es Giulia Ciancio, la novia de Leonardo Balerdi y modelo italiana que se volvió viral en el Mundial 2026

Giulia Ciancio, la novia de Leonardo Balerdi y modelo italiana. Foto: Instagram @giuliaciancioo

En la previa y durante el Mundial 2026, un nombre empezó a repetirse en redes sociales, portales de espectáculos y publicaciones vinculadas a la Selección Argentina. No se trata de Antonela Roccuzzo ni Tini Stoessel, dos figuras que suelen quedar asociadas al universo del fútbol y la farándula, sino de Giulia Ciancio, la modelo italiana que se volvió tema de conversación el último mes.

La joven mantiene una relación con el defensor Leonardo Balerdi desde hace varios años. Si bien ya tenía presencia en redes sociales y experiencia en el mundo de la moda, su exposición creció con fuerza a partir de su vínculo con el futbolista argentino y de las publicaciones que comenzaron a circular en el marco de la Copa del Mundo.

Quién es Giulia Ciancio, la modelo italiana que llamó la atención en el Mundial 2026

Giulia Ciancio nació en Italia y desarrolló parte de su carrera profesional en el universo fashion. En sus redes sociales suele compartir imágenes de campañas, viajes y momentos de su vida cotidiana, además de postales junto a Balerdi.

Giulia Ciancio, la novia de Leonardo Balerdi y modelo italiana. Foto: Instagram @giuliaciancioo

A diferencia de otras parejas de futbolistas con una presencia mediática mucho más marcada, Ciancio mantuvo hasta ahora un perfil relativamente bajo. Sin embargo, la visibilidad que rodea a todo lo vinculado con la “Albiceleste” en un Mundial hizo que su nombre empezara a sonar cada vez más fuerte entre los temas más comentados fuera de la cancha.

Las imágenes difundidas durante la previa del certamen y distintas publicaciones relacionadas con el plantel argentino potenciaron su exposición y la instalaron como una de las figuras que más atención despertaron en el costado social del torneo.

Por qué Giulia Ciancio se volvió tendencia

Cada Mundial genera un interés que va mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Además de lo que ocurre en el campo de juego, millones de personas siguen de cerca la vida de los futbolistas, sus familias y las personas que los acompañan durante la competencia.

En ese contexto, las redes sociales cumplen un papel clave. Fotos, celebraciones, viajes y momentos compartidos se viralizan en cuestión de horas y convierten a personajes del entorno de los jugadores en parte de la conversación pública.

Giulia Ciancio, la novia de Leonardo Balerdi y modelo italiana. Foto: Instagram @giuliaciancioo

Eso fue lo que ocurrió con Giulia Ciancio, que empezó a captar la atención de medios y usuarios durante la previa del Mundial 2026. Su nombre se sumó así al de otras mujeres vinculadas al mundo del fútbol que en torneos anteriores tuvieron una fuerte repercusión, como Antonela Roccuzzo, Georgina Rodríguez o Ailén Cova.

Leonardo Balerdi y la lesión que lo dejó afuera del Mundial 2026

La repercusión alrededor de Giulia Ciancio también volvió a poner el foco sobre Leonardo Balerdi, quien aparecía como una de las opciones que manejaba Lionel Scaloni para integrar el plantel de la Selección argentina.

Sin embargo, una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha lo dejó fuera de la lista definitiva a pocos días del comienzo del torneo. A partir de esa baja, el cuerpo técnico decidió convocar a Marcos Senesi para ocupar su lugar dentro del plantel mundialista.

La desafectación de Balerdi también cambió los planes de su pareja. Aunque Giulia Ciancio no terminó formando parte del entorno visible de la delegación durante la competencia, su nombre ya había logrado instalarse entre los más buscados y comentados de la previa.

Por qué las parejas de futbolistas también son protagonistas en un Mundial

La historia de Giulia Ciancio vuelve a mostrar cómo los grandes torneos internacionales combinan deporte, espectáculo y redes sociales. En especial durante un Mundial, el interés no solo gira alrededor de los resultados, sino también de todo lo que rodea a los jugadores.

Por eso, figuras que hasta hace poco mantenían un perfil reservado pueden pasar, en muy poco tiempo, a ocupar un lugar destacado en la conversación pública. En la previa del Mundial 2026, ese fenómeno tuvo uno de sus nombres propios en Giulia Ciancio, la novia de Leonardo Balerdi, que se convirtió en una de las presencias más comentadas fuera de la cancha.