Mundial 2026: la historia de Ana Candida Évora, la madre del arquero Vozinha que emociona a todos en las tribunas de Cabo Verde

Ana Candida Évora, la madre de Josimar Dias “Vozinha” en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Como en cada edición, el Mundial regala historias que emocionan a todos, y este 2026 no es la excepción. Una de las situaciones más conmovedoras tiene como protagonistas a Josimar José Éora Díaz “Vozinha”, arquero de Cabo Verde y su madre, Ana Candida Évora.

Al término del empate 0 a 0 contra España por la primera fecha del Grupo H, a Vozinha se lo vio llorando.

Todos pensaban que las lágrimas se debían por la proeza en su debut mundialista, pero poco después el propio arquero de 40 años indicó que su tristeza era porque su madre no había logrado obtener la visa para viajar a Estados Unidos y presenciar el debut en Atlanta.

Dos días después, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su equipo consular en Praia le estaba prestando asistencia para que obtuviera a tiempo el visado para el partido de este domingo contra Uruguay.

Ana Candida Évora, la madre de Josimar Dias “Vozinha” presente en el Cabo Verde-Uruguay. Foto: REUTERS

Además de acudir al encuentro, la madre de Vozinha también fue invitada a un tour del cuartel general de la FIFA durante el Mundial, según un video difundido en redes sociales.

Uruguay y Cabo Verde se miden este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, un encuentro que permitirá al ganador poner pie y medio en dieciseisavos de final, con cuatro puntos en su la tabla.

La emoción de la madre de Vozinha por ver jugar a su hijo

La madre del arquero de la Selección de Cabo Verde agradeció este domingo a todos los hinchas que la apoyaron para que pueda asistir en persona al partido contra Uruguay, tras perderse el debut mundialista por problemas con el visado.

“Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde”, dijo en un video publicado por la FIFA la progenitora de Vozinha, a quien su exhibición contra España lo convirtió en uno de los nombres propios en lo que va de Mundial.

Ana Candida Évora, la madre de Josimar Dias “Vozinha” en el Mundial 2026. Video: REUTERS

“Todos estamos apoyando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en el campo”, continuó en el video, que concluyó al grito de “Vamos Tiburones Azules”, por el apodo de la selección africana.

¿Quién es Vozinha?

El arquero de 40 años inició su carrera en clubes de Cabo Verde y posteriormente llegó al Progreso Sambizanga de Angola. En Europa, defendió las camiseteas del Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y el AS Trencin de Eslovaquia. Desde hace dos temporadas juega en el Chaves de la segunda Liga Portuguesa.

“Mi padre quería llamarme Valdano, por el delantero argentino Jorge Valdano, del Real Madrid. Pero las autoridades no lo permitieron”, contó el hombre revelación del Mundial 2026 en una entrevista exclusiva a ESPN Brasil.

Como segunda opción, la cual sí fue aceptada por el gobierno local, fue Josimar José Éora Díaz. De todas maneras, su apodo de Vozinha, por el que es conocido, se lo dieron sus abuelos.

Josimar Dias “Vozinha”. Foto: REUTERS

El arquero tuvo siete atajadas contra España, la segunda mayor cantidad para un arquero de más de 40 años en un partido de la Copa del Mundo de la FIFA desde 1966, sólo superado por Pat Jennings, quien en su cumpleaños 41, tuvo 10 atajadas con Irlanda del Norte contra Brasil en 1986.

Su actuación en el partido hizo también que explotaran sus redes sociales, pasando de 40 mil seguidores a 1.6 millones (y contando) en Instagram.