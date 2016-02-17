Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Tener sexo de "costado" generaría lazos más profundos en la pareja

Una postura sexual poco conocida podría favorecer una mayor conexión emocional entre los miembros de la pareja, según distintas teorías y especialistas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Sexo de costado
Sexo de costado
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La interminable búsqueda por generar un orgasmo más íntimo ha de llegar a su fin. El denominado sexo de “ladito” ayudaría a conseguirlo, logrando además crear lazos más profundos en la pareja, así lo da a conocer la terapeuta y educadora sexual, Laura Berman.

Según la experta esta posición, recomendada para parejas de recién casados o para parejas jóvenes, ayuda a estimular el clítoris y mantiene la abertura vaginal estrecha, convirtiéndola en algo muy placentero para la pareja. La peculiar pose también sería recomendada para los más dormilones o aquellos que se despiertan con ganas de tener una intensa faena sexual.

Con la finalidad de que puedas tenerla en cuenta durante tus sesiones amorosas, te presentamos cuatro distintas formas que son una variante de la posición sexual original, que ayudará a tener ese encuentro que tanto buscas en pareja.

Qué es el mankeeping Foto: Freepik

La “V” de victoria

Para ello se requiere que ambos se encuentren recostados de lado, con las piernas estiradas. Luego el varón debe penetrar a la mujer por detrás. La posición ideal radica en que mientras él se encuentre sobre tu espalda, tú debes recargarte sobre su pelvis. Gracias a esta pose él podrá besarte más fácilmente el cuello, la espalda y también podrá acariciarte los pechos y caderas.

Contenido Recomendado

Bajo un mismo techo pero en camas separadas

Bajo un mismo techo pero en camas separadas

Día Internacional del Beso:cuál es su origen y los múltiples beneficios para la salud que revela la ciencia

Día Internacional del Beso: cuál es su origen y los múltiples beneficios para la salud que revela la ciencia

Vuelo en libertad

Primero, asegúrate que él se recueste por detrás tuyo. Mientras tanto, tú debes abrir las piernas en forma de “V”. Para que no te genere problemas, pídele ayuda a tu pareja, de esta forma, manteniendo la pierna en el aire se podrá lograr tensar tus músculos vaginales aumentando la presión sobre el pene, lo que resultará placentero para él.

Explorando las profundidades

Recuéstate sobre la cama como si estuvieras descansando de lado. Tu pareja deberá colocarse en posición perpendicular a ti y por detrás. Luego deberá mover tu pelvis para penetrarte, esto ayudará a estimular el cuello de tu útero, consiguiendo presionar tu punto G. Además podrá estimular el clítoris o podrás acariciar la zona de los testículos y el perineo de él.

Entrelazados

Solo recuéstense de lado mirándose cara a cara. Él deberá tener la pelvis con dirección a ti. Luego abrázalo con tus brazos y piernas, busca su pene y ayúdalo haciendo movimientos de vaivén. Con esta pose tendrás un orgasmo asegurado, lo que además ayudaría a compenetrar a la pareja.

Si buscas tener una experiencia inolvidable con tu pareja, nada mejor que el sexo de “ladito” y sus variantes para crear lazos más profundos como amantes.

ParejasSexo
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 23 de julio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 23 de julio de 2026

  2. Lo sedujo por Internet, lo contactó y lo mató por su dinero

  3. PAMI cambió las reglas de sus credenciales:cuáles sirven y cuáles ya no aceptan

    PAMI cambió las reglas de sus credenciales: cuáles sirven y cuáles ya no aceptan

  4. Las 26 noticias más importantes del 2009

    Las 26 noticias más importantes del 2009

  5. “Unidos por Santi”:el pedido solidario para que un nene y su familia puedan viajar a España por un tratamiento médico

    “Unidos por Santi”: el pedido solidario para que un nene y su familia puedan viajar a España por un tratamiento médico

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La reunión clave de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich con aliados para afinar la letra del proyecto de Propiedad Privada

La reunión clave de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich con aliados para afinar la letra del proyecto de Propiedad Privada

¿Qué negociaciones lleva a cabo el Gobierno con las provincias de cara a las elecciones 2027?

¿Paro de colectivos en el AMBA? Cómo están los acuerdos salariales entre la UTA y el Gobierno

Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

Economía

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal del Gobierno:busca flexibilizar los controles del Estado en los ingresos de los contribuyentes

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal del Gobierno: busca flexibilizar los controles del Estado en los ingresos de los contribuyentes

Préstamos personales de $20 millones:qué banco ofrece la tasa más baja en julio de 2026

Aumenta el transporte público:cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Cuánto cobra un empleado de McDonald’s, Burger King y Starbucks en julio 2026:guía completa de salarios

Internacionales

“Regalo de cortesía personal”:José Luis Rodríguez Zapatero rompió el silencio tras el escándalo de las joyas en su caja fuerte

“Regalo de cortesía personal”: José Luis Rodríguez Zapatero rompió el silencio tras el escándalo de las joyas en su caja fuerte

Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado de 13 puñaladas en España

La Unión Europea multa a Google con 890 millones de euros por prácticas anticompetitivas y crece la tensión con Estados Unidos

24.000 pétalos de rosa, un beso prohibido y un final inesperado:a 40 años de la boda del príncipe Andrés y Sarah Ferguson

Publicidad