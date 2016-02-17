Tener sexo de "costado" generaría lazos más profundos en la pareja

Sexo de costado

La interminable búsqueda por generar un orgasmo más íntimo ha de llegar a su fin. El denominado sexo de “ladito” ayudaría a conseguirlo, logrando además crear lazos más profundos en la pareja, así lo da a conocer la terapeuta y educadora sexual, Laura Berman.

Según la experta esta posición, recomendada para parejas de recién casados o para parejas jóvenes, ayuda a estimular el clítoris y mantiene la abertura vaginal estrecha, convirtiéndola en algo muy placentero para la pareja. La peculiar pose también sería recomendada para los más dormilones o aquellos que se despiertan con ganas de tener una intensa faena sexual.

Con la finalidad de que puedas tenerla en cuenta durante tus sesiones amorosas, te presentamos cuatro distintas formas que son una variante de la posición sexual original, que ayudará a tener ese encuentro que tanto buscas en pareja.

Qué es el mankeeping Foto: Freepik

La “V” de victoria

Para ello se requiere que ambos se encuentren recostados de lado, con las piernas estiradas. Luego el varón debe penetrar a la mujer por detrás. La posición ideal radica en que mientras él se encuentre sobre tu espalda, tú debes recargarte sobre su pelvis. Gracias a esta pose él podrá besarte más fácilmente el cuello, la espalda y también podrá acariciarte los pechos y caderas.

Vuelo en libertad

Primero, asegúrate que él se recueste por detrás tuyo. Mientras tanto, tú debes abrir las piernas en forma de “V”. Para que no te genere problemas, pídele ayuda a tu pareja, de esta forma, manteniendo la pierna en el aire se podrá lograr tensar tus músculos vaginales aumentando la presión sobre el pene, lo que resultará placentero para él.

Explorando las profundidades

Recuéstate sobre la cama como si estuvieras descansando de lado. Tu pareja deberá colocarse en posición perpendicular a ti y por detrás. Luego deberá mover tu pelvis para penetrarte, esto ayudará a estimular el cuello de tu útero, consiguiendo presionar tu punto G. Además podrá estimular el clítoris o podrás acariciar la zona de los testículos y el perineo de él.

Entrelazados

Solo recuéstense de lado mirándose cara a cara. Él deberá tener la pelvis con dirección a ti. Luego abrázalo con tus brazos y piernas, busca su pene y ayúdalo haciendo movimientos de vaivén. Con esta pose tendrás un orgasmo asegurado, lo que además ayudaría a compenetrar a la pareja.

Si buscas tener una experiencia inolvidable con tu pareja, nada mejor que el sexo de “ladito” y sus variantes para crear lazos más profundos como amantes.