Día Internacional del Síndrome de Asperger: un día distinto… como todos, como cada uno…

Día Internacional del Síndrome de Asperger

Por Lic. Verónica del Castillo.

El 18 de febrero es una jornada de toma de conciencia individual y colectiva, de comprometernos en acompañar e impulsar políticas públicas que alojen la diversidad, que le den la bienvenida a la diferencia.

Un largo camino recorrido… niñas, niños, jóvenes, familias, profesionales de la salud y la educación, años de búsqueda, incertidumbre, trabajo en equipo y porque no decirlo, de consensos y disensos, de múltiples miradas, y discusiones apasionadas pensando en una vida mejor…

Desde el año 2007, el 18 de febrero se considera el Día Internacional del Síndrome de Asperger; esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra austríaco quien en 1943 habló por primera vez, de niños y niñas de inteligencia y desarrollo de lenguaje típico, con sus capacidades comunicativas e interacciones sociales con cierta afectación.

Como profesional de la educación y de la salud considero que es un día para visibilizar la diversidad, para que ese largo camino recorrido no sea de algunas personas sino de todas, hacia la construcción colectiva de una sociedad inclusiva. Es promover, sostener y seguir pensando legislaciones y políticas económicas, educativas, sociales para el ejercicio pleno de los derechos.

Es proponer acciones concretas donde la inclusión sea “lo normal” y no “lo excepcional”; dejando de hacer consistente una “norma” que ni siquiera se considera como media sino como única forma esperable ante la cual, cualquier diferencia aparece como insuficiencia.

Día Internacional del Síndrome de Asperger, cuadro de Sorolla

El desafío es entonces, mirarnos y escucharnos, tomando la decisión de alojar lo singular, generando espacios donde lo diferente sea lo esperado, donde prevalezcan distintos modos, distintos recorridos, distintos caminos y trayectos por crear. Dando lugar a la diversidad propia del ser humano, haciendo hincapié en lo que sí se puede, corriéndose de una posición de imposibilidad que viene desde afuera; brindando tiempo y espacio donde cada cual despliegue lo que pueda, como pueda, desde sus necesidades e intereses. El 18 de febrero es un día que nos invita a la reflexión, a posicionarnos como sujetos comprometidos; se trata de conocer para comprender, de alojar para acompañar.

En nuestro país y en el mundo hay personas que día a día trabajan en pos de la defensa de los derechos, creando escenarios posibles donde circule la palabra y haya lugar para lo colectivo y lo singular. Tomemos cada día como una oportunidad, ya que la inclusión no se da entre las paredes de un consultorio, sino necesariamente en el encuentro con los otros… familia, escuela, amigos, la sociedad…

Lic. Verónica del CastilloPsicopedagoga. Prof. de Ed. InicialDiplomada en Psicoanálisis y Prácticas socioeducativas

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