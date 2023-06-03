Cáncer de pulmón: síntomas, factores de riesgo y cómo detectarlo

Cáncer de pulmón, salud

El de cáncer de pulmón, la principal muerte por cáncer en el mundo, es aquel que comienza en dichos órganos esponjosos ubicados en el tórax, los cuales toman oxígeno cuando uno inhala, y liberan dióxido de carbono cuando se exhala. Al hablar de cáncer pulmonar, los médicos de todo el mundo expresan la importancia de la prevención, siendo la tomografía computarizada la acción más recomendada para detectar la enfermedad de manera temprana, lo cual puede ayudar a salvar vidas.

Las personas que fuman tienen el mayor riesgo de presentar cáncer de pulmón. Igualmente, no queda exentos aquellos quienes nunca fumaron en su vida. Y es que la enfermedad aumenta con la cantidad de cigarrillos y la cantidad de tiempo del fumador. Si se deja de fumar, incluso después de hacerlo durante años, se puede disminuir de manera significativa las posibilidades de contraer cáncer de pulmón.

El consumo de tabaco y la exposición al humo son una de las principales causas de cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, causando más de 8 millones de muertes cada año, según datos de la OMS. De ese total, más de 7 millones se deben al consumo directo, mientras que alrededor de 1,2 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno.

Fumadores. Foto: NA.

En este contexto, la comunidad científica se encuentra presionando para concientizar en la detección del cáncer de pulmón, ya que existen nuevos tratamientos que cambiaron el panorama de la enfermedad. Es por ello que en varios países del mundo se están instalando equipos de tomografía computarizada en camionetas.

Por ejemplo, en Kentucky, donde más de uno de cada cinco adultos fuma, la tasa de detección aumentó un 13%, más del doble del promedio nacional. Y es que los centros médicos del estado trabajan juntos para crear conciencia e intercambiar las mejores prácticas, lo que llevó a los legisladores a establecer un programa de detección a lo largo del estado.

Una tomografía computarizada anual de dosis baja puede prevenir las muertes por cáncer de pulmón. Por su parte, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, que primero estuvo en contra de la exploración, la respaldó en 2021 gracias a nuevos datos y mejores métodos para reducir los falsos positivos.

Cómo actúa el cáncer pulmonar

En abril de este año, las prestigiosas revistas Nature y Nature Medicine publicaron 7 estudios basados en la evolución del cáncer de pulmón a lo largo del tiempo, y cuyos resultados podrían ayudar a una mejor comprensión sobre por qué algunos tratamientos dejan de funcionar en los pacientes.

En el Reino Unido, se puso en marcha hace 9 años una investigación traslacional, llamada TRACERx, de la cual participaron 13 hospitales, con el fin de hacer que la medicina de precisión sea una realidad para los pacientes con cáncer de pulmón. Mediante el uso de métodos que recopilan y analizan datos genómicos, los investigadores pretenden identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de los ensayos de nuevos tratamientos dirigidos.

En los estudios, incluyeron el análisis de más de 1600 muestras tumorales tomadas de los primeros 421 pacientes inscritos en el programa. Estos tumores están formados por distintos tipos de células cancerosas, cada una con características diferentes, lo cual puede impulsar la evolución del tumor y la progresión de la enfermedad. El objetivo del TRACERx es determinar la relación entre la heterogeneidad intratumoral y los resultados clínicos.

Cáncer de pulmón

Cáncer de pulmón. Foto: Unsplash.

Los pacientes, con enfermedad en estadio I, II o III que presentaban diversos subtipos de cáncer pulmonar, incluidos 248 adenocarcinomas de pulmón, presentaron diferencias en la estabilidad del genoma y patrones de heterogeneidad intratumoral asociados a su evolución.

En otro artículo, los autores evaluaron por qué los tumores recaen y/o se extienden a otras partes del cuerpo, y los efectos de la quimioterapia basada en platino (un tratamiento estándar) sobre la heterogeneidad intratumoral. Se demostró que estos tratamientos contribuyen a la evolución tumoral y a la heterogeneidad. Los especialistas concluyeron que comprender la evolución genómica de los tumores puede ayudar a entender mejor los factores que determinan cómo y cuándo puede haber una recaída y, por tanto, a entender mejor la biología tumoral.

Signos y síntomas del cáncer de pulmón

En un principio, el cáncer de pulmón no produce signos ni síntomas, sino que suelen aparecer cuando la enfermedad está avanzada. Estos pueden ser:

Tos reciente que no desaparece

Tos con sangre, incluso en pequeñas cantidades

Falta de aire

Dolor en el pecho

Ronquera

Pérdida de peso sin intentarlo

Dolor de huesos

Dolor de cabeza

Factores de riesgo del cáncer de pulmón

Por otro lado, existen varios factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Algunos se pueden controlar, y otros, como los antecedentes familiares, son difíciles de combatir. Los factores de riesgo de cáncer de pulmón son: