Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Clima y tiempo

El clima en Mendoza por la mañana

Este jueves 7 de agosto de 2025, en Mendoza, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 6.6°C. Se prevé una humedad del 37%, con vientos suaves que alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h. No se esperan precipitaciones significativas en este periodo inicial del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que transcurra la tarde y llegue la noche, el patrón de nubes parciales continuará, pero las temperaturas subirán hasta un máximo de 17.5°C. Durante estas horas, la velocidad máxima del viento se mantendrá alrededor de 11 km/h, sin cambios en las condiciones de humedad. Este comportamiento persistirá hasta el anochecer, que está pronosticado a las 18:35.