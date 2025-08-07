Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima matinal se presenta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de -0.6°C. La brisa será suave, a una velocidad de alrededor de 16 km/h. La humedad relativa estará en niveles altos, alcanzando el 96%. A lo largo de la mañana, se espera que los vientos podrían aumentar su velocidad hasta un máximo de 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el clima mantendrá su tendencia de cielos nubosos con un descenso en la temperatura máxima hasta los 2.9°C. Se anticipa que la velocidad del viento podría incrementarse, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo esperado. Aunque no hay precipitaciones significativas previstas, la probabilidad de precipitación es del 0.1mm, lo que implica que cualquier lluvia sería mínima.

Consejo: Asegúrate de llevar un abrigo al salir, especialmente durante las horas de la tarde y noche debido a las temperaturas más bajas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 7 de agosto de 2025

El amanecer en Tierra Del Fuego ocurrirá a las 09:54 y la puesta del sol está programada para las 17:12.