Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: ¿Cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025?

Clima San Juan

Hoy, en San Juan, el clima se presentará con unas condiciones mayormente despejadas durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, lo que indica un comienzo de jornada fresco. Se espera que los vientos sean moderados, con una velocidad media de alrededor de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 20.4°C. Los vientos se mantendrán constantes, con máximos de 16 km/h. En la noche, se esperan condiciones similares, con temperaturas que bajarán gradualmente. La humedad relativa del ambiente rondará el 61%, lo que puede aportar una sensación térmica más fresca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Es aconsejable llevar una chaqueta ligera al salir en la mañana y considerar protegerse del sol en las horas de mayor incidencia durante la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 9 de agosto de 2025

El sol en San Juan saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Durante el día, el tiempo será mayormente seco, sin precipitaciones previstas.