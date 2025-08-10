Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

domingo, 10 de agosto de 2025, 06:04

El clima de hoy en Santa Cruz presenta un panorama de nubosidad parcial durante la mañana, con temperaturas oscilando entre los 3.4°C y un máximo de 7.3°C hacia el mediodía. La sensación térmica podría rondar menos de esto debido a la intensidad del viento. El viento soplará desde el noreste con una velocidad de hasta 25 km/h, lo que podría crear un ambiente más fresco de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, esperamos que el cielo siga parcialmente nuboso. Las temperaturas irán reduciéndose gradualmente, manteniéndose en torno a los mínimos de la mañana en unos 3.4°C. Las ráfagas de viento pueden alcanzar los 49 km/h, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola sentir más baja. Por la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un clima fresco y bastante nuboso, sin precipitaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 10 de agosto de 2025

El amanecer se producirá a las 9:40 am, mientras que el atardecer está previsto para las 5:34 pm. Esto ofrece un día con aproximadamente 7 horas de luz solar. Observadores de estrellas deben esperar que la luna salga a las 4:26 pm, proporcionando un espectro interesante para aquellas actividades nocturnas al aire libre.