Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Tiempo diario

El clima de hoy en Santa Cruz presenta un panorama de nubosidad parcial durante la mañana, con temperaturas oscilando entre los 3.4°C y un máximo de 7.3°C hacia el mediodía. La sensación térmica podría rondar menos de esto debido a la intensidad del viento. El viento soplará desde el noreste con una velocidad de hasta 25 km/h, lo que podría crear un ambiente más fresco de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, esperamos que el cielo siga parcialmente nuboso. Las temperaturas irán reduciéndose gradualmente, manteniéndose en torno a los mínimos de la mañana en unos 3.4°C. Las ráfagas de viento pueden alcanzar los 49 km/h, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola sentir más baja. Por la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un clima fresco y bastante nuboso, sin precipitaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 10 de agosto de 2025

El amanecer se producirá a las 9:40 am, mientras que el atardecer está previsto para las 5:34 pm. Esto ofrece un día con aproximadamente 7 horas de luz solar. Observadores de estrellas deben esperar que la luna salga a las 4:26 pm, proporcionando un espectro interesante para aquellas actividades nocturnas al aire libre.